تمهيد وتسوية الطرق بقرية أولاد نجم بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بقيادة حسام مبارط رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة، حملة مكبرة لرفع المخلفات وتمهيد وتسوية الطرق والنظافة اليومية بنطاق القرية.

استهدفت أعمال النظافة مدخل القرية وجوانب الأرصفة وذلك لرفع القمامة والأتربة من جوانب الأرصفة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بالإضافة إلى تمهيد وتوسيع وتسوية الطرق مدخل الوحدة المجمعة والوحدة الصحية وحولهما والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، بكل أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

كما شدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الإشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية.

مضيفاً أنه لا يأتى هذا إلا بالثمار المرجوة منه وبالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى.

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف أعمال النظافة ورفع التركمات والإشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهة الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفتة حضارية تعود بالإيجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.