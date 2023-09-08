حماقي يقترب من المليون الثاني بـ"إيه السعادة دي"

تواصل أحدث أغنيات الفنان محمد حماقي، وتحمل اسم “إيه السعادة دي”، صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على مليون و800 ألف مشاهدة خلال أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية إيه السعادة دي، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وتقول كلمات الأغنية: "ايه السعادة دي

انت بالنسبالي حبي الأبدي

انت ساكن جوة قلبي انا وحدي

انت غالي عندي

ايه ده اللي انا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعُمري يهدي

ايه السعادة دي

انت بالنسبالي حبي الأبدي

انت ساكن جوة قلبي انا وحدي

انت غالي عندي

ايه ده اللي انا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعُمري يهدي

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي

وانا ما صدقت

واهي جت فيك انت

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي

وانا ما صدقت

واخترتك انت

ايه السعادة دي

انت بالنسبالي حبي الأبدي

انت ساكن جوة قلبي انا وحدي

انت غالي عندي

يا دلع في حياتي نساني الهم

مين ده اللي يقول في جمالك بم

يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم

غير حبك انت

دي حقيقة يا حبيبي والله بجد

في حاجات خاطفاني تعالالي نعد

امال انا ليه مش شايف حد

تاني غيرك انت

ايه السعادة دي

انت بالنسبالي حبي الأبدي

انت ساكن جوة قلبي انا وحدي

انت غالي عندي

ايه ده اللي انا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعُمري يهدي".

وكان حماقي، طرح آخيرًا أغنية دلعنا كتير، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم.

وتقول كلماتها: "دلّعنا كتير نتدلّع بقى

دي فرصة عمر جديد اتلقى

‎وعملت حاجات! اعمللي حاجات

‎وزي أنا بقى ما اديتك هات

‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني

‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه

‎هننا كتير قدمنا العسل

‎واللي لا يمكن يحصل أهو حصل

‎وأنا برضه كمان محتاج روقان

‎حنية تكفي ميتين فدان

‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني

‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه".

آخر الإصدارات الغنائية لـ "محمد حماقي":

كانت آخر الإصدارات الغنائية للفنان محمد حماقي، أغنية "حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها: "أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة

تفاصيل مختلفة جديدة

كدا هنطووووول كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة

يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة

لا.. نزلة طالعة

كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

كدا هنطووووول هنطول هنطول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة..

رقص طبلة بترقص طبلة

حبيت المقابلة حبيت المقابلة

الملكة طالعة نازلة

بترقص بترقص طبلة

كدا هنطووووول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة .. حبيت المقابلة".