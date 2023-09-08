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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

غني بفيتامين سي.. طريقة عمل سموذي الكيوي

سموذي الكيوي
سموذي الكيوي

تحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C مما يساعد في الحفاظ على صحتك المناعية، كما تحتوي الكيوي على الأكتينيدين، وهو إنزيم يمكن أن يلعب دورًا في مساعدة عملية الهضم، لذا نقدم لك طريقة عمل سموذي الكيوي، للحصول على الانتعاش المطلوب في الصيف والاستمتاع بفوائده المذهلة للجسم.

طريقة عمل سموذي الكيوي

المقادير

- كيوي : 8 حبات (مقشر ومقطع)

- سكر : نصف كوب

- مكعبات الثلج : 2 كوب
 

طريقة تحضير سموذي الكيوي

ضعي الكيوي في الفريزر لمدة ساعتين.

في الخلاط الكهربائي، ضعي جميع المقادير، واخلطي جيداً.

صُبي السموذي في الأكواب وزيني بشرائح الكيوي.

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