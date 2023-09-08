إستمرار تنفيذ برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية في سوهاج

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج تنفيذ برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية حي مدينة ناصر بسوهاج يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة الثامنة صباحاً بالكورنيش الشرقي بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وضمن الخطة الداخلية للمديرية .

يهدف المشروع إلى جعل الرياضة أسلوب حياة وتشجيع المواطنين على الرياضة من خلال تنفيذ برنامج منشطي الأحياء السكنية وممارسة الأسرة السوهاجية الأنشطة الرياضية كهدف من أهداف إستراتيجية بناء الانسان المصري التي أطلقتها القيادة السياسية ومؤسسسات الدولة.

ويعمل البرنامج على نشر ثقافة ممارسة الرياضة ( رجال - سيدات - أطفال ) لجميع المراحل السنية وتشجيعهم علي ممارسة الأنشطة المختلفة "مشي - جري - تمرينات رياضية" وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر ويشارك في المشروع أيضا ممارسي رياضة الاسكيت .



وفي سياق متصل عقدت إدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طهطا الجمعية العمومية العادية بمركز شباب الكوم الأصفر لإنتخاب مجلس إدارة لدورة ٢٠٢٦/٢٠٢٢ واختيار رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق بتعليمات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

بدأت الأنتخابات فى تمام الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساء واكتمل النصاب القانوني بحضور 107 عضو من إجمالى 187 عضو وتم إختيار رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق بحضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ولجنة من إدارة شباب طهطا .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب طبقا للائحة النظام الاساسى للهيئات وشدد الدكتور محمد فريد شوقي خلال متابعة لانتخابات الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية الرياضية على الوقوف علي مسافة واحدة من الجميع .