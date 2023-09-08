بعد قليل.. انطلاق مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

تشهد تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد قليل، مباراة بين منتخب مصر ونظيره الإثيوبي التى تجمع المنتخبين في استاد الدفاع الجوي، بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وبدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بأداء قوي وأداء متميز. حقق المنتخب المصري الفوز في كل المباريات التي خاضها في المجموعة الرابعة، مما جعله يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة. هذه النتائج الإيجابية كانت كافية للتأكد من تأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية 2023

ويلعب منتخب مصر بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني – علي جبر – محمد عبدالمنعم – أحمد فتوح

في خط الوسط: مروان عطية – محمود حمادة – حمدي فتحي

في الهجوم: مصطفى فتحي – مصطفى محمد – عمر مرموش.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويلتقى منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتذاع مباراة منتخب مصر وإثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.