أحمد هاني زادة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك

تقدم قبل قليل أحمد هاني زادة بأوراق ترشحه في انتخابات نادي الزمالك على منصب العضوية "تحت السن".

وتتكون لجنة تلقي الطلبات من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

عمومية الزمالك يوم 20 أكتوبر

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور قد تقدم باستقالة جماعية لوزارة الشباب والرياضة، ويتولي إدارة القلعة البيضاء حاليًا لجنة ثلاثية يترأسها عماد البنادي بتكليف من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.