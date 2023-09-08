عبد المجيد سليم يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق

تقدم عبد المجيد سليم بأوراق ترشحه في انتخابات نادي الزمالك على مقعد أمين الصندوق، وذلك بعد وصوله مقر النادي قبل قليل.

وسبق أن شغل عبد المجيد أكثر من منصب في نادي الزمالك أبرزهم منصب المستشار الضريبي بالزمالك، وعضو مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة القدم.

لجنة تلقي طلبات الترشح في انتخابات الزمالك

وتتكون لجنة تلقي الطلبات من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.