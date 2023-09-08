هاني العتال يقدم أوراق ترشحة لانتخابات نادي الزمالك

تقدم هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، بأوراق ترشحة لانتخابات نادي الزمالك على منصف نائب الرئيس، وهو المنصب نفسه الذي شغله في وقت سابق.

وكان العتال أصدر بيانًا اليوم أعلن فيه ترشحه وجاء كالآتي:

«فى ظل العلاقة الأبدية التى تربطني بالزمالك، أكبر قلاع الرياضة المصرية، والثقة المتبادلة مع أعضاء الجمعية العمومية، أعلن الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كواجب وتكليف من الأعضاء بعد مطالبتى بالترشح، وهو أمر لا يمكن رفضه، فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه نادينا العظيم على كافة الأصعدة الاجتماعية والرياضية والإنشائية ورغبة أعضاء النادى في بناء زمالك جديد يجمع ولا يفرق ويستعيد مكانته التاريخية فى مهمة شاقة وصعبة تحتاج إلى رجال "زمالكوية " يملكون القدرة على كسر أسوار المستحيل بالعمل الجاد».

وأضاف: «الأزمات التى يعيشها النادى تحتاج إلى عقول مستنيرة قادرة على البحث عن حلول غير تقليدية وتعظيم موارد النادى، وذلك لن يتحقق إلا بالكفاح والتحدى".

وتابع: "لقد حان الوقت لانطلاق قطار الزمالك لمحطات البطولات والاستقرار والإنجازات، ولابد من السير بـ"أقصى سرعة" بوقود "العمل"، لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الزمالك، وسأتقدم في الأيام القليلة المقبلة بكشف حساب عما قدمته لنادى الزمالك وما أتمنى تحقيقه فى البرنامج الانتخابي.. دام الزمالك قلعة رياضية شامخة.. شمسها لا تغرب.. ودامت محبتنا له».