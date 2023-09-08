روي فيتوريا يُعلن تشكيل منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

تصفيات أمم أفريقيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الاول تشكيل الفراعنة أمام إثيوبيا بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات أمم أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني – علي جبر – محمد عبدالمنعم – أحمد فتوح

في خط الوسط: مروان عطية – محمود حمادة – حمدي فتحي

في الهجوم: مصطفى فتحي – مصطفى محمد – عمر مرموش.

وتعتبر المباراة بمثابة "تحصيل حاصل"، خصوصا أن منتخبنا سبق وضمن التأهل إلى "الكان" على رأس المجموعة برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات على كل من غينيا ومالاوي "مرتين"، بينما تلقى خسارة وحيدة من إثيوبيا بنتيجة (2-0)، في الجولة الثانية من التصفيات.

ولذلك تمثل المباراة فرصة لرد اعتبار المنتخب الذي خسر ذهابا من "غزلان بواليا" في مفاجأة من العيار الثقيل تحت قيادة فنية سابقة لإيهاب جلال، المدير الفني السابق للفراعنة، كما أنها مهمة للحفاظ على تواجد المنتخب في المستوى الأول بالتصنيف العالمي للاتحاد الدولي "فيفا".

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني الأول، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، نظيره الإثيوبي على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وضمن منتخب الفراعنة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بعدما تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة، فيما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.