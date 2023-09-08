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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حلوة منك .. ويجز يسيطر على المركز الأول بـ يوتيوب

ويجز
ويجز

سيطر مطرب الراب الشهير ويجز، بأحدث أغنياته وتحمل اسم “حلوة منك"، على المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر إستماعًا، إضافة إلى حصولها على 365 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

 

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ويجز في الصدارة بـ "حلوة منك".. حصد 250 ألف في 24 ساعة

أطلق فيلم الدراما والكوميديا السوداء ڤوي! ڤوي! ڤوي!، الأغنية الرسمية للفيلم، والذي يقوم بغنائها مطرب الراب الشهير "ويجز" وتحمل اسم "حلوة منك"، ومن المقرر طرح الفيلم بدور السينما ابتداءً من 13 سبتمبر ، و 21 سبتمبر فى باقى الدول العربية.

 

أغنية حلوة منك تم تصويرها بالأبيض والأسود وبكلمات يغنيها ويجز وهي الأغنية الرسمية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، مجسدة الرغبة فى الانطلاق نحو حياة جديدة وتحقيق الأحلام، وبجانب ويجز الذى يظهر محلقاً فوق مدينة مليئة بالبنايات وحوله آخرون محلقين من خلفه.

 

قصة فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!

تدور قصة فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، حول "حسن" حارس الأمن الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين فى إحدى بطولات كأس العالم فى أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. فى هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب فى منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه فى الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا المزيد من الفرص.

 

ڤوي! ڤوي! ڤوي! تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما منهم محمد فراج، وبيومى فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللى كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

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