راحة سلبية من التدريبات اليوم للاعبي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحه اليوم الجمعه من التدريبات بعد المباراة الوديه التى لعبها الفريق أمس أمام السكه الحديد .

مائدة عشاء للاعبي الزمالك مع أوسيريو

على أن يتجمع فريق الزمالك فى العاشره مساء اليوم على طعام العشاء بالمعسكر المقام بأحد فنادق مصر الجديده ومن المقرر أن يصل اليوم الكولومبى كارلوس ألبرتو أوسوريو المدير الفني بعد إنتهاء مهمته في إسبانيا حيث كان يلقى محاضرات مع عدد من مدربى العالم الكبار ويقود المران الصباحى غدا استعداد لمواجهه أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية يوم ١٦ سبتمبر في تنزانيا.

على جانب آخر كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بفرق القطاع المختلفة وأنه نجح في إنهاء هذا الأمر بعد التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة الذين تفهموا الوضع الحالي للنادي وتم قبول القوائم الأولى الخاصة باللاعبين الناشئين بالفرق المختلفة بشكل كامل.

و قدم رئيس قطاعات الناشئين بـ الزمالك الشكر للمسؤولين في اتحاد الكرة المصري على تعاونهم لإنهاء هذا الأمر ، وعلى رأسهم جمال علام رئيس الاتحاد و اللواء محمد حلمي مشهور عضو المجلس، و وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، و حمادة أنور مدير إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم.