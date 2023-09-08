إنتخابات الزمالك فى انتظار المفاجأت في ظل غياب القوائم

مازال أعضاء الجمعيه العموميه بنادي الزمالك فى انتظار حدوث المفاجأت فى ظل عدم تقدم أى قائمه موحده حتى أمس أوراق ترشحها سواء أنصار حسين لبيب أو أحمد سليمان وتردد أنهم ينتظرون اللحظات الأخيره لمعرفة موقف باقى المرشحين والشخصيات التى يمكن أن تتقدم ومدي تأثيرها خاصة من جانب المجلس المستقيل.



رسالة مرتضي منصور الغامضة

وجاءت الرساله الغامضه التى نشرها المستشار مرتضى منصور على صفحته الشخصيه أمس الأول لتثير الكثير من علامات الاستفهام وكذلك القلق عند المنافسين خوفا من خوضه الانتخابات خصوصا أنه يتمتع بشعبيه كبيره بين أعضاء الجمعيه العموميه وأشار خلالها أن أحد أعضاء الجمعية سأله عن رأيه أن هناك المئات يجمعون التوقيعات من أجل إعادة انتخابه رئيسا لنادي الزمالك فوجه لهم الشكر على هذا الحب والتقدير واختتم الرساله بكلمة وحشتونى وهو ما فسرها البعض بأنه يمكن أن يقدم أوراق ترشحه فى اللحظات الأخيره.



فى الوقت الذي ألغى رموز الكره الجلسه الثانيه التى كان مقررا عقدها أمس الأول لاختيار من يمثلهم فى الانتخابات وتردد أن هناك خلاف حدث بينهم بعد إعلان فاروق جعفر ترشحه للرئاسة وهو مارفضه الأغلبيه من الرموز وتركوا الحريه لكل من يريد التقدم دون الرجوع إليهم.

