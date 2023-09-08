تاريخ مواجهات السعودية وكوستاريكا قبل ودية الليلة

يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مباراة أمام نظيره كوستاريكا، في العاشرة مساء اليوم، في المواجهة الودية التى تجمعهما على ملعب سانت جيمس بارك، بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.

تاريخ مواجهات السعودية وكوستاريكا

وتقابل منتخبا السعودية وكوستاريكا في 4 مباريات ودية سابقة، استطاع الأخضر تحقيق فوزًا وحيدًا، مقابل ثلاثة انتصارات لكوستاريكا.

المواجهة الأولى والثانية:

لعب منتخب السعودية مباراة ودية أمام كوستاريكا عام 1993 ولقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما فاز فى اللقاء الثانى بنفس العام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المواجهة الثالثة:

خسر الأخضر على يد كوستاريكا بنتيجة ثلاثة أهداق مقابل هدف، عام 1994

المواجهة الرابعة:

شهد عام 1999 مباراة ودية جمعت السعودية وكوستاريكا وحسمها الأخير بهدف نظيف.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرًا تحضيريا في مدينة نيوكاسل، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، والتي تنطلق منافساتها خلال شهر يناير المقبل.