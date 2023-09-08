فرقة عبد الحليم نويرة تبدأ كلثوميات الموسم الجديد في معهد الموسيقى.. الليلة

تبدا فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية سلسلة كلثوميات فى موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، على مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثو، التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من صابرين النجيلى ورحاب عمر.

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيلا من التراث الموسيقى العربي.

من هو عبدالحليم نويرة؟

عاش عبد الحليم نويرة محاطا بجو مشبع بالموسيقى التقليدية العربية الاصيلة إذ كان والده من هواة الاستماع إليها صديقا لكبار المغنيين والملحنين أمثال عبده الحامولي ومحمد عثمان ويوسف المنيلاوي وعبد الحي حلمي وزكي مراد وكان هذا الوالد يعقد معهم اللقاءات الفنية.

ويقيم الحفلات الموسيقية بداره هذه البيئة الموسيقية العربية الأصيلة كان لها أثرها على الطفل الصغير فعشق الموسيقى العربية ولموهبته الموسيقية الفائقة، مما حفز والده على مساندته وتشجيعه فوفّر له كل وسائل الاستماع إلى عيون الأعمال الموسيقية العربية التقليدية.

في عام 1930 أثناء دراسته الثانوية التحق عبد الحليم نويرة بالفرع المدرسي لمعهد الموسيقى العربية لدارسة الموسيقى دراسة منهجية.

استهل عبد الحليم حياته الفنية كمطرب وملحن بالإذاعة فور حصوله على دبلوم معهد الموسيقى العربية عام 1936، فكان يذيع وصلات غنى فيها من ناحيته بعض الأعمال منها موشح (يا سائرا في أدمعي) – دور (ياللي آسيت فؤادي) – دور (يا نجمة ليه طالعة لواحدك) وغيرها.

وفي الأربعينات اتجه إلى التأليف الموسيقي فكتب الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام السينمائية التي زادت على المائة ومنها (رجل المستقبل 1946) و (الإيمان 1952) و (طريق الفردوس 1965) و (دنيا 1974)، كما انضم إلى نقابة المهن الموسيقية عند تأسيسها برئاسة أم كلثوم.

وفي أوائل الخمسينات عُيّن قائدا لفرقة موسيقى الإذاعة، وكان يتناوب قيادتها مع عزيز صادق وعلي فراج وإبراهيم حجاج وفي نفس الوقت كتب عدة أعمال موسيقية.

تولى عبد الحليم نويرة قيادة فرقة الموسيقى العربية في منتصف عام 1967 ووضع للفرقة منهجا علميا يقوم على تقديم التراث في صورة بعيدة عن التحريف والارتجال، وحرص على تقديم روائع الموسيقى العربية التقليدية في أسلوب يتلائم مع روح العصر.

كما تولى قيادة فرقة لإحياء الإنشاد الديني عام 1973، كما ساهم في إنشاء فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية التابعة لأكاديمية الفنون.