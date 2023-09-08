ضربة جديدة لمانشيستر يونايتد.. المغرب تعلن إصابة سفيان أمرابط

تلقى نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي ضربة جديدة بعد اعلان الجامعة المغربية لكرة القدم إصابة النجم سفيان أمرابط في الظهر وابعاده عن قائمة المنتخب المغربي التي ستلاقي ليبيريا مساء السبت ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية عام ٢٠٢٣ بكوت ديفوار .

وجاءت إصابة سفيان امرابط الذي انضم لمانشيستر يونايتد في اخر لحظات موسم الأنتقالات الصيفية قادما من فيورينتينا الإيطالي مقابل ٨ مليون جنية استرليني لتضاف الى سلسلة الاصابات التي ضربت مانشيستر يونايتد مع بداية الموسم الحالي مثل ماسون ماونت ولوك شو و رافائيل فاران الى جانب إصابة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز خلال مباراة الأرجنتين مع الاكوادور فجر الجمعة ضمن تصفيات كأس العالم والتي إنتهت بفوز التانجو بهدف مقابل لاشىء ولم تتحدد حجم الإصابة حتى الان وايضا إصابة راسموس هويلاند نجم منتخب الدانمارك ولاعب مانشيستر يونايتد المنضم هذا الموسم لليونايتد والذي طالب اليونايتد بعدم مشاركته مع منتخب الدانمارك في مباراته في تصفيات اليورو ٢٠٢٤ .

ويتمنى نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي ان لا تكون إصابة سفيان امرابط قوية حتى لا تبعده عن مباراتي اليونايتد الهامتين امام برايتون يوم ١٦ سبتمبر الجاري ثم مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوربا يوم ٢٠ سبتمبر .

وتأتي سلسلة الاصابات التي تلاحق لاعبي اليونايتد لتنضم الى المشاكل التي تحيط بالفريق ومنها أزمة نجم الفريق سانشو مع ايريك تين هاج المدير الفني و قرار عائلة جليزر المالكة للنادي بعدم المضي قدما في عملية بيع النادي كما كان مخططا