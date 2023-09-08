حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. أبرزها يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"

شهدت وزارة العمل، على مدار الأسبوع الأخير، نشاطًا مكثفًا وفعاليات عديدة شارك بها الوزير حسن شحاتة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل في 7 أيام.

كن مستعدًا التوظيفي

شارك وزير العمل حسن شحاتة بداية هذا الأسبوع ، في فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، على التكامل والتعاون بين وزارت الدولة المعنية بملف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، مشيدا بمبادرة "كن مستعداً"التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،موضحا الدور الذي تلعبه وزارة العمل في مجال التدريب المهني ،وربطه بإحتياجات سوق العمل ،والعمل المستمر على تنمية مهارات الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وألقى الوزير شحاتة كلمة في الملتقى ،بالحرم اليوناني بالتحرير ،حيث ينعقد الملتقى بدعم وتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ومنظمة العمل الدولية، وعرض الملتقى أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات،بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنك..وخلال الملتقى ألقي د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي ،وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي،كلمات بشأن أهمية مبادرة" كُن مُستعِداً" لتأهيل الشباب لسوق العمل .

كما جرى عرض فيديوهات بشأن المبادرة ،والاستماع إلى نماذج حية من الشباب الذين استفادوا من "المبادرة".

وزارة العمل

مجمع الاصدارات الذكية

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اللواء أحمد عبدالسلام،الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة للتعاون ،وللإستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع، بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها "المجمع".

وتناول إجتماع كيفية التنسيق بشأن إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق التأمين والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة،وعلى هامش اللقاء تبادل الوزير والمدير التنفيذي للمجمع دورعا تذكارية.

وزارة العمل

مفاوضة جماعية

وفي هذا الأسبوع أكد وزير العمل حسن شحاتة ،على أن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية هدف من أهداف ومهام "الوزارة"،وإمتثال عملي لمعايير العمل الدولية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".

جاء ذلك خلال إجتماع "الوزير" بمقر الوزارة، مع ممثلين عن إدارة شركة إفكو مصر الرائدة في إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون على مستوي الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والأفريقية،والتي يُمثلها السيد عمرو مخلوف العضو المُنتدب،وتبلغ قيمة إستثماراتها في جمهورية مصر العربية 1.6 مليار جنيه مصري،بما يُساهم في النهوض بالإقتصاد المصري،والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ،واللجنة النقابية بالشركة برئاسة محمد عبدالناصر حسن،لتوقيع "إتفاقية عمل" في إطار "مفاوضة جماعية ناجحة ،أسفرت عن المزيد من المكتسبات لأكثر من 650 عاملاً ،والذين تعهدوا بالمزيد من العمل والإنتاج.

وتضمنت الإتفاقية بنوداً يلتزم بها كافة الأطراف لتحسين شروط العمل،والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة،وتنمية مهاراتهم ،بما يساعد على إستقرار علاقات العمل،وزيادة الإنتاج.

وخلال الإجتماع أكد الوزير أيضا على أهمية دور العمال في التنمية وزيادة الإنتاج ،داعياً الإدارة إلى إشراكهم في صناعة القرار داخل الشركة ،لجعلهم شركاء في كافة مراحل العملية الإنتاجية ،كما دعا العمال بالحفاظ على منشأتهم ،والعمل الجاد ،وتنمية مهاراتهم ،بهدف الإستقرار ،وزيادة الإنتاج الذي يعود بالنفع على صاحب العمل والعامل .

وزارة العمل

حملة إعلامية لتوعية المواطنين بدور وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن بدء تنفيذ الحملة الإعلامية لتوعية المواطنين بدور "الوزارة" و الخدمات التي تقدمها،مع مطلع شهر يناير المُقبل، و التركيز على بعض الملفات منها فرص العمل، ورعاية العمالة غير المنتظمة،وتعيين ذوي الهمم ، والتدريب المهني ،ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم،وكذلك حماية الشباب من الشائعات،والصفحات والرسائل الوهمية التي تخُص خدمات "الوزارة" المتنوعة وفي كافة المجالات.

وقال عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي لوزارة العمل أن هذه "الحملة" ،تأتي في إطار الخطة والحملة التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة منذ أيام بتوعية الشباب بقيمة العمل،وأهمية تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزارة العمل

عمل أفضل

أعلنت وزارة العمل هذا الأسبوع عن خِتام الورشة التدريبية الثانية لمديريات العمل بشأن "السلامة والصحة المهنية "،وذلك في أحد فنادق القاهرة،والتي إستمرت على مدار يومين،تنسيقاً بين الادارة المركزية للسلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل بالوزارة ،ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،بهدف توعية وتدريب مُفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات،وتوحيد المفاهيم بين "المعايير الدولية" والمعايير الوطنية"،وتسليط الضوء على أهم نقاط الإمتثال الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ،وذلك في إطار دعم المنشآت الصناعية المُشِتركة في "برنامج عمل أفضل" بين مصر و"المنظمة الدولية".

و أكدت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل في كلمتها على أهمية المشاركة الفعالة في تلك الورش التدريبية والتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل توحيد رؤية وجهود فريق برنامج عمل أفضل مصر ومفتشي السلامة والصحة المهنيتين لتنفيذ خطة عمل تكفل توفير بيئة عمل آمنة وصحية في قطاع الملابس الجاهزة وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل في مصر 2023،والخاص مراجعة الامتثال في قطاع صناعة الملابس.

وأشادت غادة بجهود المفتشين المستمرة في رصد المخالفات وحرصهم على إزالتها، وعلى وضع خطط واستراتيجيات توعوية تضمن سلامة العاملين..كما أكدت على أن بعض الملاحظات الأكثر شيوعاً الواردة في التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أتاحت المجال لوضع خطة تحسين مستقبلية مفصلة يمكن من خلالها للمفتشين وفريق البرنامج العمل معاً لمعالجة مختلف التحديات.