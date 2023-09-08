بوجدانوفيتش يواصل صناعة التاريخ في مونديال السلة

بعد قيادته لمنتخب صربيا الى المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك بالفوز على منتخب كندا واصل نجم منتخب صربيا بوجدان بوجدانوفيتش صناعة التاريخ في بطولة العالم بتحطيم العديد من الأرقام القياسية في بطولات العالم على مدار التاريخ .

اول الأرقام التي حطمها بوجدان بوجدانوفيتش هي كونه أصبح الاعب الاول تسجيلا للرميات الثلاثية على مدار الثلاثين عاما الأخيرة في بطولات العالم برصيد ٧٠ رمية ثلاثية. اما الرقم الثاني فهو أصبح اول لاعب في تاريخ بطولات العالم يسجل رميات ثلاثية في ٢٤ مباراة متتالية وهو رقم اسطوري لم يسبقه اليه اي لاعب على الإطلاق.

بوجدان بوجدانوفيتش لم يكتفي بذلك بل وصل إلى رصيد نقاط ٤٢٧ نقطة في بطولات العالم متجاوزا دريك نوفيتيسكي صاحب ٤٢٥ نقطة .

ايضا كان مباراة اليوم هي المباراة رقم ١١ التي يسجل فيها بوجدانوفيتش اكثر من ٢٠ نقطة في المباراة الواحدة في بطولات العالم محتلا المركز الثالث خلف لويس سكولا برصيد ١٦ مباراة و دريك نوفيتيسكي ١٢ مباراة .

يذكر ان منتخب صربيا تأهل الى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كندا ٩٥ / ٨٦ وينتظر الفائز من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا.