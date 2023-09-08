نيمار بعد إنتقاله للهلال: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي

أكد اللاعب الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على جودة بطولة الدوري السعودي أنها لاتقل عن الدوري الفرنسي وإن كانت أفضل.

وقال نيمار في مؤتمر صحفي: «أؤكد لكم أن كرة القدم هناك (في السعودية) هي نفسها. الكرة مستديرة، وهناك هدف، وإذا نظرت إلى الأسماء التي ذهبت إلى الدوري السعودي، لا أعرف ما إذا كانت أفضل من الدوري الفرنسي أم لا».



وأضاف نيمار: «أريد الفوز بالألقاب مع الهلال، ولن يتغير رأيي كثيرًا، الجميع قال نفس الشيء عندما ذهبت إلى فرنسا (حول القدرة التنافسية)، وكان هذا هو المكان الذي تأثرت فيه أكثر من غيره في حياتي».



وتابع نيمار: «أنا متأكد من أنه لن يكون من السهل الفوز بالبطولة السعودية، فالفرق الأخرى أصبحت أقوى ولديها لاعبون مشهورون، سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية وأنا متأكد من أنك ستشاهده».



وأبدى المهاجم البرازيلي نيمار، عدم جاهزًية للعب مع منتخب بلاده في الجولتين الافتتاحيتين لتصفيات كأس العالم بسبب إصابة في الكاحل الأيمن أبعدته عن الملاعب منذ فبراير.



وقال: «كنت سألعب المباراة الماضية مع الهلال ، لكنني تعرضت لإصابة أثناء التدريب واختار المدرب استبعادي حتى أتمكن من القدوم إلى البرازيل».

ومن المفرر أن تلعب البرازيل مباراتها الأولى في تصفيات كأس العالم، الجمعة في مدينة بيليم الأمازونية ضد بوليفيا، ثم سيسافر السيليساو لمواجهة بيرو الثلاثاء المقبل.

نيمار يسعي لمعدالة أهداف بيليله مع منتخب البرازيل

ويحتاج نيمار إلى هدف واحد لتجاوز بيليه (77 هدفاً) كأفضل هداف للمنتخب البرازيلي في المباريات الرسمية.