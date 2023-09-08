محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص

راشد: محور عمرو بن العاص إضافة كبيرة لشبكة الطرق بالمحافظة







حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على معاينة مراحل العمل الجارية بعدد من القطاعات المار بها محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم.

شملت جولة المحافظ متابعه أعمال إنشاء الطريق السطحي للمحور بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية بالإضافة إلى مواقع الربط مع الطريق الدائري بمنطقة المريوطية.

كلف المحافظ خلال الجولة رئيس الحي بالتنسيق الدوري مع جهاز تعمير القاهرة والشركة المنفذة لإزالة أي معوقات وتسهيل العمل للانتهاء خلال الجدول الزمني المحدد لها.

مشيراً أن المحور يعد إضافة كبيرة لشبكة الطرق بالمحافظة حيث يسهم في ربط الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي بطول يصل إلى ٤.٥ كم مارا بالعديد من المناطق ذات الكثافات المرورية الكبيرة وعلى رأسها شارعي الهرم والملك فيصل ومحور أنور السادات ( ترسا) .

كما اطلع المحافظ من رئيس الحي علي موقف أعمال الرصف بطريق الخدمة اسفل المحور بقطاع شارع المطبعه بين شارعي الهرم وفيصل والذي تم البدء في رصف وتطوير الطريق وإنشاء أرصفة المشاة وساحات انتظار المركبات.

مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحور لتحقيق الاستفادة المرورية منه.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.