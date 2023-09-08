توزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية على 200 طفل بمركز الرياض

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تنظم معرض للزي المدرسي ومستلزمات الدراسة مجاني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف إدارة شئون المجتمع التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجرى توزيع حقائب مدرسية وزي مدرسي وكوتشي وأقلام وكشاكيل وعلية ألوان وأدوات هندسية، ل 200 طفل بالمرحلة الابتدائية، كما تكريم عدد من حفظة القرأن من الأطفال.



جاء ذلك بحضور إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، ومصطفى صبري، مدير الجمعيات بمديرية التضامن، والاء خفاجه، مدير حماية الطفل، وبسمه الديب، مدير قسم حقوق الإنسان بديوان المحافظة، وعبد الحميد الصادق، مدير التضامن الاجتماعي بالرياض، وجمعيه ايد بايد بالرياض برئاسة قادومه ناجي، ورضا عبدالسلام.