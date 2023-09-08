منتخب مصر يسعى لرد اعتباره واصطياد غزلان إثيوبيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، نظيره الإثيوبي على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.



وتعتبر المباراة بمثابة "تحصيل حاصل"، خصوصا أن منتخبنا سبق وضمن التأهل إلى "الكان" على رأس المجموعة برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات على كل من غينيا ومالاوي "مرتين"، بينما تلقى خسارة وحيدة من إثيوبيا بنتيجة (2-0)، في الجولة الثانية من التصفيات.



ولذلك تمثل المباراة فرصة لرد اعتبار المنتخب الذي خسر ذهابا من "غزلان بواليا" في مفاجأة من العيار الثقيل تحت قيادة فنية سابقة لإيهاب جلال، المدير الفني السابق للفراعنة، كما أنها مهمة للحفاظ على تواجد المنتخب في المستوى الأول بالتصنيف العالمي للاتحاد الدولي "فيفا".



مساعي فيتوريا من مباراة مصر و إثيوبيا

ويريد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أن يستغل مباراة إثيوبيا بشكل مثالي من خلال تجربة عدد من العناصر الجديدة، ومنح الفرصة لأكثر من لاعب في ظل غياب عدة عناصر من القوام الأساسي للفراعنة مثل محمود حسن "تريزيجيه"، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، للإصابة.



بينما يغيب محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول سابقا، عن المباراة في ظل اتفاق مسبق مع الجهاز الفني للفراعنة بحضوره متأخرا إلى المعسكر، بعد الانتهاء من مباراة إثيوبيا، على أن يشارك في مباراة تونس الودية والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.



وسيكون لقاء اليوم فرصة لمشاركة رباعي الأهلي الذي استدعاه الجهاز الفني للقاء، وهم محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم ومروان عطية، حيث يحصلون على أكبر عدد من الدقائق خلال اللقاء، خصوصا أنهم سيغادرون المعسكر مباشرة للحاق بمعسكر الأهلي في السعودية استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

واستقر فيتوريا على التشكيل المتوقع للفراعنة، خلال مواجهة إثيوبيا، حيث سيعتمد على طريقته المعتادة 4-3-2-1 والتي ينتهجها مع المنتخب منذ توليه المهمة الفنية، قبل عام تقريبا، والتي تؤتي ثمارها مع الجيل الحالي، حيث حقق الفراعنة نتائج إيجابية مع فيتوريا وفاز في جميع المباريات الرسمية والودية وبنتائج مميزة.



حيث سيدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم وأحمد فتوح (محمد حمدي)، وفي خط الوسط الثلاثي طارق حامد وأحمد مصطفى "زيزو" وحمدي فتحي (محمود حمادة)، وفي الهجوم سيعتمد على مصطفى فتحي كجناح أيمن وعمر مرموش كجناح أيسر، خلف مهاجم صريح مصطفى محمد.



ويحتفظ فيتوريا على دكة البدلاء بعدد من الأوراق الرابحة التي سيكون لها دور في اللقاء مثل مروان عطية، محمد رضا "بوبو"، سام مرسي، محمد شريف، عمر كمال، إبراهيم عادل وأسامة فيصل.



في سياق متصل، تلقى اتحاد الكرة، ردا من الأجهزة الأمنية بشأن تحديد أعداد الجماهير التي سيسمح لها بحضور مباراة إثيوبيا، حيث تمت الموافقة على فتح ملعب الدفاع الجوي أمام جماهير مصر بالسعة الكاملة لدعم المنتخب الوطني، وهو ما طالب به المدرب البرتغالي فيتوريا.