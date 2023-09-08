بسبب إصابته بكورونا.. رئيس الوزراء الإسباني يغيب عن قمة مجموعة العشرين

ألغى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز خططه للسفر لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، حسب ما نقلت وسائل الإعلام الإسبانية.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إنّ سانشيز خضع لفحص كوفيد الإلزامي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين وقد أتت النتيجة إيجابية.

وأشار البيان إلى أنّ نتيجة الفحص ظهرت عصر الخميس وبالتالي فإنّ رئيس الوزراء لن يتمكن من الذهاب إلى نيودلهي. وطمأن إلى أنّ سانشيز الذي سبق له أن أصيب بفيروس كوفيد هو الآن بحالة جيّدة وسيواصل العمل من من المنزل.

وسيمثّل إسبانيا في قمة مجموعة العشرين وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب سانشيز تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقاً) أعلن فيه عن إصابته، وقال: “أشعر أنني بحالة جيدة”. "سوف يتم تمثيل إسبانيا بشكل رائع من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

ليست عضوًا في مجموعة العشرين

وتشارك إسبانيا على الرغم من أنها ليست عضواً في مجموعة العشرين، إلا أنها شاركت في قمم المجموعة منذ عام 2008 وتعتبر ضيفاً دائماً، وتتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي تستمر لمدة 6 أشهر.

يشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا آخذة في الارتفاع بشكل طفيف. كما أن معظم الإصابات خفيفة بسبب ارتفاع معدلات التطعيم وعليه فإنه من غير المفترض ألا يتم اكتشافها.

وفي سياق متصل، غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إلى الهند للمشاركة في لقاءات قمة مجموعة العشرين، ساعيا إلى منافسة الصين اقتصاديا، للتأكيد على أن واشنطن لا تزال الشريك الأفضل للحلفاء والشركاء الدوليين.

تأتي زيارة الرئيس الأميركي، البالغ من العمر 80 عاماً، في لحظة حاسمة في لعبة التحالفات، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفيما يتصاعد نفوذ الصين، وتتحدّى بشكل متزايد القوة الأمريكية العظمى.

ومن المقرر أن يغادر بايدن البيت الأبيض، قرابة الساعة 20.45 مساءً بتوقيت غرينتش، ليتوجّه إلى القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا، قبل أن ينتقل إلى نيودلهي، الجمعة.

ورفضت الرئاسة الأمريكية الإفصاح عن كيفية تعديل برنامجه، إذا ثبتت إصابته بـ«كوفيد-19»، بعد إصابة السيدة الأولى بالمرض، الاثنين، مع أعراض خفيفة.

في هذا السياق، أفاد البيت الأبيض بأن بايدن خضع، هذا الأسبوع، لعدة اختبارات كانت جميعها سلبية.

سيحتلّ الرئيس الأمريكي مركز الصدارة في قمة «مجموعة العشرين» في نيودلهي، يومي السبت والأحد، وذلك في غياب الزعيمين؛ الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين.

ويعتزم بايدن استغلال القمة التي يرأسها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لإثبات أن الكتلة تبقى المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي العالمي، على الرغم من انقساماتها.

وتُعدّ هذه وسيلة لتوجيه رسالة إلى بكين وإلى التحالفات المنافِسة الصاعدة، بما في ذلك تحالف «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

وأعلن جو بايدن، الأسبوع الماضي، أنه شعر «بخيبة الأمل»؛ لأنّ الرئيس شي سيغيب عن القمة، ويمثله رئيس الوزراء لي تشيانغ.

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