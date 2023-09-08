صربيا الى نهائي مونديال السلة بعد الفوز على كندا

تأهل منتخب صربيا الى المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك بعد فوزها في مباراة الدور نصف النهائي على منتخب كندا بنتيجة ٩٥ / ٨٦ .

سيطر منتخب صربيا على الربع الاول والثاني للمباراة سيطرة تامة وسط تألق كبير لنجمه بوجدان بوجدانوفيتش الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فيما نجح الدفاع الصربي في إيقاف خطورة خطورة نجوم كندا وعلى رأسهم جلاجيوس الكسندر لينهي منتخب صربيا النصف الأول من المباراة متقدما ٥٢ / ٣٩ .

في النصف الثاني من المباراة عاد التكافىء بين المنتخبين لكن ظل منتخب صربيا متفوقا طوال احداث الشوطين لينهي المباراة لمصلحته ٩٥ / ٨٦ .

كان نجم صربيا نيكولا ميلوتينوفيتش هو أفضل مسجل لمنتخب صربيا في المباراة برصيد ٣٠ نقطة وتلاه بوجدان بوجدانوفيتش برصيد ٢٨ نقطة فيما كان جلاجيوس الكسندر هو نجم منتخب كندا كالعادة برصيد ٣٣ نقطة وتلاه ار جي باريت برصيد ٣١ نقطة .

يذكر ان منتخب صربيا سيلاقي الفائز من منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا طرفي المباراة الأخرى للدور نصف النهائي.