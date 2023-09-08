إغلاق المدارس ومحطات المترو في الصين.. ما القصة؟

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها الصين لليوم الرابع، شلل في بعض مناحي الحياة العامة بمدينة شنتشن جنوب البلاد، إذ أغلقت السلطات، اليوم الجمعة، جميع المدارس وبعض محطات مترو الأنفاق والمكاتب بعد أن تسببت السحب التي خلفها الإعصار هايكوي وراءه في هطول أمطار شديدة الغزارة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن هطول الأمطار الغزيرة سيستمر حتى وقت مبكر من غد السبت على المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من إقيلم قوانغدونغ، الذي يضم شنتشن ويعد واحدا من أغنى الأقاليم في الصين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) سكانا يمسكون بأشرطة للإرشاد ويسيرون بحذر وسط مياه السيول التي وصلت إلى مستوى الركبة في وقت متأخر من أمس الخميس في مدينة شنتشن التي يسكنها 17.7 مليون نسمة.

وأصدر مرصد شنتشن تحذيرات طارئة نصح فيها السكان بالتزام منازلهم، وقال إن الأمطار الغزيرة كانت مفاجئة وكثيفة.

وعلى بعد نحو 130 كيلومترا من شنتشن، علقت السلطات الدراسة في عشر مناطق بمدينة قوانغتشو اليوم، في حين حذرت مدينة تشوهاي من تشبع المناطق الحضرية والريفية بالمياه واحتمال حدوث انهيارات أرضية.

مصرع سبعة أشخاص جراء الأمطار

وأمس الخميس، أعلنت السلطات المحلية الصينية، فقدان سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هطول أمطار غزيرة تسببت فى حدوث سيول جبلية وانهيارات أرضية فى مقاطعة قانسو بشمال غربى الصين.

وذكرت السلطات فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن بلدتين فى محافظة شياخه بولاية قاننان التبتية ذاتية الحكم، تعرضتا لانهيارات أرضية فى حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم، حيث وصل معدل هطول الأمطار المتراكم في البلدتين إلى 50.2 ملم و31.8 ملم، على التوالي.

وأضافت أن من بين المفقودين، ستة أشخاص من عمال البناء، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تشير التقارير إلى أن إصاباتهم ليست خطيرة، كما تم تعبئة رجال الإنقاذ للقيام بأعمال البحث عن المفقودين.

إصدار إنذار باللون الأصفر

من جهته جدد المركز الوطنى الصينى للأرصاد الجوية، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على أجزاء من شرقي وجنوبي ووسط الصين.

وقال المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، إنه ومنذ الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي ولمدة 24 ساعة، من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والعواصف الممطرة أجزاء من جيانغشي وفوجيان وقوانغدونغ وهونان وقوانغشي وهاينان وجزيرة تايوان، كما قد تشهد بعض الأجزاء من المناطق المذكورة هطول أمطار غزيرة يتجاوز منسوبها الأقصى في الساعة 60 ملم، وستكون مصحوبة بطقس شديد الحمل الحراري، مثل العواصف الرعدية والرياح القوية.

ويوجد في الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

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