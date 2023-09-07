الصين تدرس فرض عقوبات على بعض السلوكيات والملابس الضارة

يدرس "المشرعون الصينيون"، إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن، حسبما أفادت صحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه فقًا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات، بما في ذلك الملابس أو الكلام "المضر بروح ومشاعر الشعب الصيني".

عقوبة المخالفين بالسجن

وحدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا أو دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (حوالي 680 دولارًا).

وأوضح أنه شملت السلوكيات المخالفة للقانون الأشخاص ممن ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة وكذلك إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدي عليها وتخريب تماثيلهم التذكارية.

من ناحية أخرى، قررت الصين حظر استخدام المسؤولين في الوكالات الحكومية المركزية لهواتف "آيفون" بمختلف إصداراتها من شركة "آبل"، خلال تواجدهم داخل مكاتب العمل.

ويشمل هذا الحظر جميع الأجهزة الأخرى التي تنتجها شركة "أبل"، ويضاف عليها الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية. ويتم تطبيقه أثناء العمل من خلال منع إحضار هذه الأجهزة إلى مكتب المسؤول.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أصدرت الصين التعليمات الجديدة خلال الأسابيع الماضية، حيث تلقى المسؤولون أوامر مباشرة عبر مجموعات الدردشة أو الاجتماعات الرسمية المغلقة، بتعميم حظر استخدام هاتف آيفون والأجهزة الذكية الأجنبية.