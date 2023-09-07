الصين تتدخل في انتخابات أمريكا عبر الذكاء الاصطناعي

تواجه الصين اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقبلة عبر تقنيات التجسس في الذكاء الاصطناعي، بدورها نفت بكين كل ما تردد بشأن هواجس الإدارة الأمريكية حول احتمالية تدخل الصين في انتخابات أمريكا .

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال باحثون من شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، إنهم اكتشفوا ما يعتقدون أنها شبكة من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر عليها الصين وتسعى للتأثير على الناخبين الأميركيين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وذكرت مايكروسوفت، في تقرير بحثي جديد، أن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت جزءا فيما يشتبه أنها عملية إعلامية صينية. وقالت إن الحملة تحمل أوجه تشابه مع النشاط الذي نسبته وزارة العدل الأميركية إلى "مجموعة من النخبة داخل وزارة الأمن العام (الصينية)".

ولم يحدد الباحثون منصات للتواصل الاجتماعي، لكن لقطات شاشات عرضها تقريرهم أظهرت منشورات مما بدا أنها على فيسبوك أو إكس (تويتر سابقا).

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي "مليئة بالتحيز والتكهنات الخبيثة"، وإن الصين تدعو إلى الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.