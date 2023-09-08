لعدم إجادته السباحة ..انتشال جثمان شاب من ترعة الإسماعيلية بالخصوص

تمكنت إدارة الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية ، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة قسم شرطة الخصوص.

لعدم إجادته السباحة ..انتشال جثة شاب من ترعة الإسماعيلية بالخصوص

حيث أفادت التحريات أن المتوفي نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،

وقد صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "أدهم م م"، 19 سنة، شاب، مقيم دائرة القسم، بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار ولقي مصرعه على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط لصوص سرقة بوابات المقابر في القناطر الخيرية

وفي واقعة أخري من صباح اليوم تمكن العشرات من اهالى قرية شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من ضبط 3 لصوص تخصصوا في سرقة بوابات المقابر تمكن احدهم من الهرب في حين أمسك الأهالى بالأثنين خلال قيامهما بمحاولة الهرب عقب أكتشاف امرهم من قبل احد السائقين يدعى محمد حلمى والذى استغاث بالأهالى الذين توافدوا على منطقة المقابر الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة .

تم تحريرمحضر بالواقعة عقب اتصال الأهالى بشرطة النجدة وتم نقل المتهمين الى مركز شرطة القناطر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وأشار احد شهود العيان ويدعى عرفة عبد العظيم غنيم انه تم اكتشاف سرقة 5 بوابات في اليوم السابق للواقعة وانهم حضروا لإستكمال اعمال السرقة في الثانى الذى تم ضبطهم فيه .

مضيفا انه تم سماع اقوال كلا من طارق الشال ( موظف ) وعبد الفتاح جلال ( بالمعاش ) والذين اكدوا الواقعة وأشاروا الى انه تم ضبط معدات السرقة وهى مقص لقطع الأقفال ومجموعة من العتلات الحديدية لرفع البوابات وتروسيكل لحمل البوابات المسروقة تمهيدا لبيعها لتجار الخردة .

وقال عرفة غنيم انه يجب التصدي لمثل تلك الظواهر لكونها تهدد الأمن الإجتماعى وأشار الى انه يجب مراجعة اعمال تجارالخردة حيث يتم بيع كيلو الحديد ب 10 جنيهات لهؤلاء التجار.