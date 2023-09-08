رئيس كوريا الجنوبية: الهند شريك رئيسي في المنطقة

أعرب رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك يول" عن أمله في توسيع التعاون بين بلاده والهند في صناعة الدفاع وسلال التوريد للتكنولوجيا المتقدمة.



وقال "يون" - في حوار مع صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية، نُشرت اليوم قبل زيارته المرتقبة إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، وأوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن "الهند شريك رئيسي في المنطقة، نتقاسم معها القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية".

وأضاف "من خلال الارتباط بين استراتيجيتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومبادرة الهند في المحيطين الهندي والهادئ، نسعى لزيادة ترسيخ التضامن القائم على القيم وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات مثل الدفاع الوطني والاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة.

وتابع الرئيس الكوري الجنوبي: "من المهم للغاية مواصلة إضفاء الطابع المؤسسي على إطار التعاون بين كوريا الجنوبية والهند وترسيخه. خلال المحادثات مع مودي، أود أن أناقش تعزيز التعاون في صناعة الدفاع بين البلدين، وتوسيع التعاون في سلاسل التوريد، خاصة في التكنولوجيا المتقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات".

وقال "يون": "أخطط لمناقشة التعاون في البنية التحتية باستخدام صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية (EDCF)، والأبحاث المشتركة في مجالات التكنولوجيا الأساسية مثل الفضاء والطاقة النووية والصناعة الحيوية، وسبل تعزيز التعاون.. كما أود مناقشة التعاون من أجل السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون على الساحة العالمية، بما في ذلك مجموعة العشرين".

وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كوريا الجنوبية والهند التي دخلت في حيز التنفيذ في عام 2010، قال "يون": "أخطط للسعي لإحراز تقدم في المفاوضات لتحسين الاتفاقية من أجل تعزيز أساس التعاون الاقتصادي بين البلدين".

ويزور الرئيس الكوري الجنوبي حاليا جاكرتا في إندونيسيا لحضور قمم متعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) والقمة الكورية - الإندونيسية، وسيتوجه إلى الهند اليوم.



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