بلاغ للنائب العام ضد الممثل محمد التاجي للاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

دعوة صريحة للزنا

قدم المستشار ايمن محفوظ بلاغا للنائب العام ضد الممثل محمد التاجي عضو نقابه المهن التمثيلبه باتهامات التحريض على الفسق والفجور وأذدراء الاديان بعد دعوه التاجي الشباب لعدم الزواج واقامه علاقات محرمة كبديل للزواج .

وبدأ المحامي بلاغه للنائب العام بأنه بعد تلك التصريحات التي وصفها محفوظ بالمخزيه التي اعلنها الممثل محمد التاجي بدعوه الشباب الي اقامه علاقات محرمه كبديل عن الزواج، وتبرير التاجي تصريحاته بقوله ان ربنا رحيم غفور حتى لو الشباب فعلوا الفاحشه والزنا ربنا هيغفر لهم، لكن قوانين المرأة ستسجن الازواج فورًا فالزنا افضل وربنا هيغفر للزناه لانه عالم بحالهم .

تحريض علي الفسق والفجور

فان تلك الاقوال تعد تحريض علي الفسق والفجور ومحاوله نشر الرزيله بالمجتمع. ودعوه للعصيان علي الشرع وقوانين الدوله واعرافها وتصدي للفتوي الشرعيه بلا سند او ترخيص.

واشار محفوظ في بلاغه بان التاجي صرح باساءه واضحه بقوله ان الله غفور رحيم يرحم الزناه المجاهرين بالذنوب.و التاركين لتعاليم الشرع وان قوانين الدوله التي وصفها بانها قوانين المراه في اشاره غير لائقه بان الدوله لديها اتجاه ضد الرجال ولكن لابد ان يعلم هذا الممثل ان القوانين وضعت لحمايه الضعفاء من النساء والاطفال واساءه استخدام القوانين تكون من الجنسين المراه والرجل.

وأضاف محفوظ في بلاغه حيث تمثل تلك الاقوال التي صرح بها علنا الممثل محمد التاجي تمثل جريمة التحريض على الفسق والفجور،طبقا لنص المواد 1و14و15 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والتي تنص علي ان كل من حرض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ذلك باي وسيله ، أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور او والدعاره بان أعلن علنا دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات والغرامة. والخضوع للمراقبه الشرطيه لمده مساويه للحكم. و ينشر الحكم بالإدانة بالجرائد.

واستطرد محفوظ في بلاغه وكذلك تعاقب المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد فى طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال واكمل محفوظ في بلاغه.

وان تصدي هذا الممثل للفتوي دون رخصه او علم يمثل ايضا جريمه اذراء تعاليم الاديان التي وضعت تنظيم دقيق للفكره الزواج ويقع تحت تاثيم نص المادة 98 و160 بتجريم كل فعل يستغل الدين في الترويج بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحقر من تعاليم الاديان وتضر بالسلم المجتمعي بالحبس 5 سنوات وطالب محفوظ في ختام بلاغه المقدم الكترونيا .

بالتحقيق في تلك الاتهامات ضد الممثل محمد التاجي وتضمن البلاغ اسكرينات لتصريحات التاجي. و مطالبا باصدار قرار بمنعه من السفر تمهيدا للمحاكمته عن تلك الافعال حتي يكون قرار احاله التاجي للمحاكمه.يحقق الردع الخاص لهذا الشخص ويحقق الردع العام للغير حتي لاتتكرر مثل تلك الافعال التي تهدم قيم المجتمع وتهدد السلم المجتمعى.