الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عمرو مصطفى يطرح أغنية مستغني بتوقيع أيمن بهجت قمر

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية "مستغني"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في مصر والوطن العربي.

وتعاون عمرو مصطفى في أغنية “مستغني” مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والتي تميزت بمفرداته الفريدة ممزوجة بألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر اللبناني تيّم.

وتقول كلمات الأغنية: -

مستغني.. ماهو الحب دغدغني.. مستغني.. واهم ندموا وبلغني.. يا أخي طبع البني آدم ده غريب جدًا دايمًا يتبطر.. الواحد يدي بيتمرعوا يبعد بيقربوا أكتر.. ولا عاش ولا كان ولا ميت تعبان.. يستجري خلاص يلدغني.

 

أغاني عمرو مصطفى

وسبق وطرح عمرو مصطفى أغنية “افتكرلك إيه” أولى أغاني مشروع إحياء التراث، والتي قدمتها الفنانة مي فاروق، وتم طرحها عبر قناة عمرو مصطفى على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي قبل ثلاثة أشهر، وهي من ألحان عمرو مصطفى أيضًا وفواصل موسيقية، بالإضافة إلى وضع الموزع نادر حمدي لمساته في التوزيع.

هذا إلى جانب طرح عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية ميني ألبوم بعنوان “مالوش زي”، والذي ضم في جعبته 6 أغاني، وهم على النحو التالي: أغنية غيرك مين، أغنية هحكيلك قدام، أغنية عايش بالصورة، أغنية مالوش زي، أغنية تيجي تيجي، أغنية كان عنده حق

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