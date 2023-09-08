نجم الأهلي السابق: هذا سبب نجاح الأحمر في الموسم الماضي وينقصه مهاجم

أكد ماهر همام، نجم الأهلي السابق، أن تألق الفريق بالموسم الماضي يرجع إلى الراحة التي حصل عليها اللاعبين بنهاية الموسم قبل الماضي.



أضاف همام ، الراحة التي حصل عليها لاعبو الأهلي بنهاية الموسم قبل الماضي، هي ما أدت إلى نجاحات الفريق بالموسم المنقضي.



وواصل: الراحة السلبية للاعبين مفعولها سحري، لذلك كولر أراد تكرار الأمر قبل بداية الموسم الجديد.



وأضاف: كولر هدف إلى إحداث إنسجام بين اللاعبين والصفقات الجديدة في معسكر النمسا مثل إمام عاشور ورضا سليم.



وتابع: الأهلي ينقصه فقط مهاجم أجنبي قوي من أجل تعزيز قائمة الفريق بالموسم المقبل. أؤيد التعاقد مع مهاجم أفريقي، خاصة لاعبي شمال أفريقيا لأنهم يصنعون حالة خاصة في الفريق.



وأختتم: "اللاعبون الأفارقة موفقون بشكل كبير مع الأهلي، بعكس الأوروبيين واللاتينيين مثل برونو سافيو".

