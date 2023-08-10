معلومات مهمة لخفّض فواتير الكهرباء لو استهلاكك كبير

نشرت الشركة القابضة للكهرباء على صفحتها على الفيس بوك معلومات مهمة عن خفّض في فواتير الكهرباء لو استهلاكك كبير، وعن الترشيد هتغير من طريقة استهلاكك للأجهزة لو استخدامك عليها بيزيد ..

هتعرف إزاي توفر وفي الحر تستفيد أكتر، ويقل الحمل عليك وعلى شبكة الكهرباء والنور يفضل منور..

بعض النصائح اللي هتساعدك على ترشيد استهلاكك للكهرباء عند استخدام المكواة:

١- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، وذلك لأن الاستهلاك سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.

٢- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع وباستهلاك كهرباء أقل.

٣-نبدأ بالملابس التي تحتاج حرارة عالية مثل(الچينز) ثم الملابس القطنية ف الأخف.

٤-فصل الجهاز عن الكهرباء في حالة عدم استخدامه.