"أبو على": المصرى عبارة عن "شنطة متنقلة" تبحث عن الإستقرار

أقول للجماهير : لو مشى على ماهر تحت ضغط وتدخلات سأرحل معه

فى حوار لا تنقصه الصراحة أكد كامل أبو على رئيس النادى المصرى أن معدلات العمل بإستاد المصرى ببورسعيد تسير بصورة جيدة للغاية وسوف يكون لنا نصيب باللعب عليه خلال العام القادم إذا سارت الأمور بمعدلات أعلى من الحالية حتى نغلق ملف التهجير الذى يعيشه المصرى منذ سنوات خارج ملعبه وأصبح النادى كـ " شنطة سفر" تبحث عن مكان للإستقرار ونتحمل مصروفات تفوق كل القدرات وصلت لـ 40 مليون جنيه من لإيجار ملاعب وتدريبات وفنادق وتنقلات وكلها إرتفعت أسعارها والكل يستغل وضعنا الأمور وكفانا " تهجير" فمن حق اللاعبين والأجهزة ان يلتقوا بأهلهم بعيدا عن المعسكرات الطويلة المرهقة ماديا وبدنيا ونفسيا.

وأضاف: العام الماضى من عمر مجلس الإدارة مر بظروف صعبة للغاية ولولا الحكمة والصبر وحسن التصرف والقدرة على مواجهة التحديات لدخلنا فى نفق مظلم ، بعدما واجهنا مشكلات وتراكمات مالية كبيرة من فترات سابقة لا يمكن لأحد تحملها ، والوضع كان فى منتهى الصعوبة.

وواصل: ووضعنا حلولا جذرية وأنهينا مديونات ومشاكل معقدة وتحملت من مالى الخاص أعباء كثيرة جدا لم يتحملها رئيس نادى فى تاريخ كرة القدم المصرية على الإطلاق.

وأعترف أننا وقعنا فى أخطاء سابقة من تعاقدات غير موفقة ولكننا تداركنا هذه الأخطاء وعالجناها ولذلك لن تتكرر مرة أخرى ، وكنت أتلاشى بكل الطرق عدم تصعيد أية مشكلات للنادى والذهاب للفيفا ، ومن بينها مشكلة اللاعب السابق المهاجم النيجيري أنتوني أُكبوتو لاعب فريق قطر القطري وسددنا ماعلينا ، كما تم حل مشكلة الجزائرى عماد بو بكر بالتراضى وسداد مبلغ 40 ألف دولار قبل أن ينتقل للمقاولون العرب ، وأن جميع المشاكل مع الفيفا قد إنتهت ماعدا 3 فقط أحدهما للتونسى هيثم العيونى والثانية لرامى بديوى والثالثة لمحمد بلح الفلسطينى، حصلنا على برائتين فى 2 والثالثة نتفاوض على تخفيض مبلغ 500 ألف دولار وننهى كل المشكلات دى .

فريق الكرة

وتحدث رئيس النادى المصرى عن فريق الكرة قائلا : تعاقدنا هذا العام مع صفقات متميزة حسب طلب ورغبة المدير الفنى على ماهر وهى صفقات لدعم مراكز دون البحث عن أسماء معينة ورغم ذلك ما تعاقدنا معهم لاعبين أصحاب خبرات ومتميزين وعلى مستوى عال من المهارة ، ونبحث عن "ديفندر" أو قلب دفاع والوقت ضيق والمعروض ليس الأفضل ، وتعاقدنا مع 3 لاعبين أفارقة تحت السن لمدة 5 سنوات سيكونون دعما للفريق فى أى وقت وإستثمار جيد ، وفى الطريق لاعب جزائرى متميز ربما يكون الجزائري جيلاس قناوى بعقد مدته 3 سنوات ، وأنا أرى أن على ماهر مشروع مدير فنى متميز وأن مشروعه يحتاج لـ 3 سنوات ، ولا يجب التدخل فى عمله ومعه كامل الصلاحيات ونصبر عليه لأنه لو مشي تحت ضغط جماهيرى سارحل معه .

رسالة للجماهير

وأقول لجماهيرنا العظيمة : مشكلة الملعب فقد رفض أمن الإسماعيلية أن نلعب بنادى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية رغم موافقته لنادى سيراميكا كليوباترا ، وما زالت لنا محاولات أخرى ربما تنجح وفى حالة الرفض ليس أمامنا إلا ستاد برج العرب لأن الجميع لا يرغب فى ستاد الجيش بالسويس ، وأمامنا موسم صعب للغاية فى وجود دورى شركات لم يعد فيه إلا المصرى والإسماعيلى والإتحاد السكندرى بعيدا عن الأهلى والزمالك ، وعليكم أن تتركوا الأمور لمن يدير وعدم التدخل فى كل كبيرة وصغيرة لأن ماحدث من تصرفات غير مقبولة قبل نهائى كأس رابطة الأندية كان السبب فى ضياع حلم البطولة وقد أخطأنا فى بعض الأمور وتحملنا جميعا هذه الأخطاء وعلينا أن نتعلم منها ولا نكررها ، وعندما نعود للعلب فى بورسعيد ستتغير أمور كثيرة .

وتابع: معكم فريق جيد ومتجانس جدا وصرفنا لهم كل مستحقاتهم المالية والدفعات والملابس جاهزة من فترة ، والأمور مستقرة وعليكم الدعم والمساندة الجماهيرية دون التدخل فى الأمور الإدارية حتى لا نكرر أخطاء سابقة ، أما قطاع الناشئين فنقدم له كل الدعم ومساندة القطاع بقيادة عباس نور الدين.

وواصل: أنتهز الفرصة لتقديم الشكر للدكتور ميمى عبد الرازق على ماقدمه للفريق خلال الموسم الماضى وجهازه المعاون ولولا ما بذلوه من جهد ما وصلنا للمركز الخامس ، ولا أعد الجماهير ببطولة الموسم القادم ولكن إذا جاءت لنا بطولة فأهلا وسهلا .