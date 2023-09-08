بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور يلا شوت اليوم في تصفيات امريكا الجنوبية

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور يلا شوت اليوم في تصفيات امريكا الجنوبية ، في ليلة حافلة بالتوتر والترقب، يستعد منتخب الأرجنتين لاستضافة منتخب الإكوادور في ملعب "المونيمونتال" في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 بقارة أمريكا الجنوبية. تأتي هذه المباراة بعد فترة قصيرة من تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، حيث كانت تلك البطولة اللامعة هي أحداث غير مسبوقة للأرجنتين ولعشاق الكرة حول العالم.

يقود المنتخب الأرجنتيني النجم الأسطوري ليونيل ميسي، الذي يعتبر واحدًا من أفضل لاعبي العالم على مر العصور. إلى جانبه، يشكل لاعبون مثل جوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز وإنخيل دي ماريا وماك أليستر وليساندرو مارتينيز جزءًا هامًا من هذا المنتخب الذي يهدف للمنافسة بقوة والحفاظ على زخم الانتصارات.

للمنتخب الأرجنتيني تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، ولكن كان عليه التغلب على العديد من التحديات في التصفيات السابقة للوصول إلى البطولات الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم سيسهل مهمة التأهل للأرجنتين بشكل عام، ولكن الفوز في هذه المباراة الأولى يعتبر هدفًا مهمًا جدًا.

من جهة أخرى، يدرك منتخب الإكوادور صعوبة هذه المباراة، ولكنه يستعد بقوة وتركيز عالي لتقديم أداء مميز والمنافسة بقوة. يعتبر الإكوادور منتخبًا يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين وقد قدم أداءً جيدًا في التصفيات السابقة لكأس العالم.

هذه المباراة تأتي كأولى مباريات رسمية للمنتخب الأرجنتيني بعد تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر، ومن المتوقع أن تكون ليلة حافلة بالعواطف والتوتر، حيث يترقب العشاق حول العالم هذه المواجهة الرياضية الكبيرة ويأملون في رؤية أداء رائع من الفرقتين.

ستكون هذه المباراة بداية رحلة طويلة نحو كأس العالم 2026، وستحمل معها الأمال والتطلعات لمحبي كرة القدم في الأرجنتين والإكوادور وحول العالم.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026

ذكرت تقارير إعلامية أن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مسؤولية نقل مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وسيتم نقل مباراة الأرجنتين والإكوادور عبر قناة "بي إن سبورتس" عبر إحدى القنوات التي لم تحدد بعد.

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كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026

تقدم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" خدمة البث المباشر لمباراة الأرجنتين والإكوادور عبر تطبيق "TOD" بالإضافة إلى خدمة "بي إن كونكت".

ويتوجب من أجل الحصول على الخدمتين دفع اشتراك شهري.

كما أعلن الفيفا في بيان رسمي عن إتاحة الفرصة للمشاهدين، لمتابعة مباراة الأرجنتين والإكوادور مجانا عبر موقعه الإلكتروني من خلال "fifaplus".

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026

تقام مباراة الأرجنتين والإكوادور فجر يوم الجمعة 8 سبتمبر/ أيلول 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة صباحا بتوقيت أبوظبي.