محافظ بني سويف يفتتح مدرسة سنور للتعليم المجتمعي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تطويرمدرسة التعليم المجتمعي بقرية ورشة سنور شرق النيل ضمن مشروع قرية متعلمة الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية حيث يستهدف المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، إتاحة وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للأطفال ممن هم في سن التعليم الابتدائي في المناطق الريفية لزيادة قدرتهم على القراءة والكتابة بجانب محو أمية السيدات لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن.

شهد الفعاليات من الوكالة الأمريكية حضور شون جونز مدير الوكالة بمصر،روبرت باورز مدير مكتب التعليم والشراكات، كلير نيرنهاوزن قائدة فريق للتعليم الأساسي دينا سليم إخصائية إدارة مشاريع التعليم،ومن هيئة إنقاذ الطفولة الدكتورة عزة شفيق مدير مشروع "قرية متعلمة"، ومن المحافظة الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم هاني الجويلي رئيس المدينة أسامة وليم مدير فرع تعليم الكبار ببني سويف نائباً عن الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة نهى محمد"مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة "منسق المشروع بالمحافظة الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف نجز زهران رئيس جمعية أسرتي لحماية البيئة والتنمية وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أعمال التطوير بالمدرسة التي تم تنفيذها ضمن المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،وشملت إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيزها بكافة المستلزمات والوسائل التعليمية من التكنولوجية الحديثة مثل سبورة تفاعلية وأجهزة حاسب آلي ولاب توب وأثاث وخدمة إنترنت ووسائل تهوية وإضاءة وغيرها من تجهيزات المشروع الذي يقوم على فتح فصول لمحو الأمية الأطفال وأمهاتهم.

كما تفقد المحافظ فصل محو الأمية المخصص لأمهات الأطفال وسيدات القرية، وتشرف عليه هيئة تعليم الكبار، ضمن المشروع وتم عقد لقاء وتبادل الحوار مع أعضاء فريق التعليم بالقرية والذي ضم ميسرات من المعلمين ومتطوعين من الشباب بالقرية، حيث تم استعراض سير وطبيعة العمل في البرنامج التدريبي الذي حصل عليه الفريق، من تأهيل وتنمية مهارات وبناء قدرات موجهى ومعلمي مدارس التعليم المجتمعي لتميكنهم من أنشطة وبرامج تنمية مهارات القراءة والكتابة بهدف التعريف بمفهوم القراءة ومكوناتها وإستراتيجيات القرائية لتنمية المفردات والتعليم التعاوني من خلال العمل في مجموعات وتطبيقات علمية لأنشطة التدريب وإجراء اختبارات قبلية وبعدية لتقييم وقياس مدى الاستفادة وغيرها.

حيث أثنى المحافظ على المشروع،لاسيما وأنه يستهدف النهوض بالأسرة وجعلها عنصراً ومكوناً داعماً لتطوير وتنمية المجتمع،من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية تستهدف إكساب السيدات والأطفال مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية التعليم والتطوير الذاتي ، في إطار رؤية طموحة تستهدف قرية متعلمة يمارس فيها كل طفل حقه في التمتع بعملية تعليمية غنية وتساهم كل امرأة في إحداث تأثير فعال في تنمية المجتمع، مشدداً على ضرورة الاهتمام باستدامة أهداف المشروع ، وذلك لضمان استمرارية العمل، وخلق كوادر قادرة على تنفيذ تلك الخطط في المستقبل والنهوض بالقرى الأكثر احتياجا، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.

كما شملت الفعاليات ، تنظيم احتفالية بفندق جويل إن"توليب"بمدينة بني سويف، تضمنت عرض حي لإحدى السيدات المتحررات من الأمية ومشاهدة فيديو بعنون " قصة نجاح" عن التحرر الأمية ثم كلمات للحاضرين ،تم خلالها الإشارة إلى الجهود والفعاليات والأنشطة بمشروع قرية متعلمة الذي يتم تنفيذه في 300 قرية وتابع بهدف إحداث تنمية تعليمية لكافة أفراد الأسرة، ودعم العملية التعليمية للأطفال في المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى الملتحقين بالتعليم المجتمعي ومحو أمية السيدات،من خلال اختيار الجمعيات الشريكة بالتنسيق مع مديرية التضامن ،وتم عقد وتنظيم مجموعة من اللقاءات التعريفية بمراكز المحافظة ودراسة احتياجات مدارس التعليم المجتمعي بقرى المحافظة فضلاً عن تدريب المئات من معلمي وموجهًي المدارس المجتمعية على مهارات الحاسب الآلي وأساسيات تكنولوجيا التعليم وتحسين مهارات القراءة والكتابة ومنهج اللغة العربية والحقيبة التعليمية، وفتح فصول محو أمية لأمهات تلاميذ المدارس المجتمعية بالتنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف

وفي كلمته أشاد المحافظ بنماذج المستفيدين من المشروع قرية متعلمة الذين قاموا باستعراض تجربتهم مع المشروع ، مؤكدا على أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل يمثل المجتمع المدني فيها ركيزة رئيسية ، مشيرا إلى توقيع أول وثيقة عمل أهلي لتوحيد الجهود المجتمعية ، وتعد هي الأولى من نوعها وخلال أيام كان يتم توقيع الدفعة الثانية ، حيث تضاعف العدد بشكل كبير ليصل جملة الموقعين إلى 100 جمعية ومنظمة أهلية، وهو ما يدل على أن نسير على الطريق الصحيح باجتذاب جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للدخول تحت هذه المظلة، مثمنًا الدور الكبير للجمعيات الأهلية والمؤسسات المشاركة، خاصة أنها هي التي تتواجد على الأرض، ولها المشاركة الفاعلة في دفع خطة المحافظة التنموية ، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل وفق تكامل وتعاون مثمر بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وأن يتسم ذلك بروح الفريق الواحد

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم أن فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت طفرة هائلة فى التعليم حيث وضع الرئيس السيسي ملف التعليم على قمة أولوياته من خلال تطويره والارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج بشكل يتواكب مع التغيرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة، في اطار الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل ومستدامة مشيرا إلى أن وزارة لا تدخر جهد في مجال محو الأمية من منطلق أنه حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة للتمتع بالحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وانطلاقا مما سبق قامت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف بتوجيهات وزير التعليم وتكليفات ورعاية محافظ بني سويف الذي لم يتوانى في دعم جهود القطاع بالمحافظة حيث تم تنفيذ بعض البرامج لدعم محو الأمية ومنها:إعداد برامج مدرسية للتوعية عن أخطار الأمية وخاصة للوالدين و دعم الأطفال المعرضين لخطر الأمية، تنفيذ بعض برامج محو الأمية داخل المدارس للمجتمع المحيط كخدمة تطوعية بهذه المدارس، نشر التوعية لأولياء الأمور عن خطورة التسرب من التعليم وآثاره السيئة على مستقبل الأطفال والدولة.

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