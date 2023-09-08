حملة توعوية داخلية للعاملين بمحطة مياه نجع حمادي

نظمت ادارة التوعيه والإعلام بالإشتراك مع فرع الشركة بمركز ومدينة نجع حمادي والادارة العامة للسلامة والصحة المهنية، حملات توعية داخلية للعاملين بمحطة مياه الشرب بنجع حمادي، وذلك للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحى، وأهمية القطع الموفرة في ترشيد الإستهلاك وتقليل تكلفة وكمية الإستهلاك كما تم تنفيذ ندوات للتوعية بضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية ومخاطر التهاون في ذلك .

و أكد السيد المهندس رجب عرفه خليل رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، على أهمية التوعية باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية حيث انها تهدف إلى إيجاد بيئة آمنة خالية من المخاطر وهدفها هو حماية عناصر الإنتاج (القوى العاملة -ومعدات ووسائل الإنتاج -ومواد الإنتاج) من الضرر والتلف الذي قد يلحق بها جراء وقوع حوادث وإصابات العمل، وذلك عن طريق تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر .

وأشار الي ضرورة البدء دائما بالعاملين بالشركة في جميع أنشطة التوعية حتي يصبحوا بدورهم أفضل سفراء للشركة.

وقد قام فريق التوعية خلال فعاليات الحملات بتوعية العاملين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه وعدادات المياه مسبقة الدفع وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات وتطبيق موبايل ١٢٥ للإبلاغ عن الشكاوى، بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.