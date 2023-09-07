تحت شعار "ذوق فخرنا".. انطلاق مهرجان العلا للتمور غدًا

مهرجان العلا للتمور.. ينتظر الكثير من السعوديين وزوار المملكة العربية السعودية "مهرجانات التمور" والتي تُعد أحد أبرز وأهم أسواق المملكة على المستوى المحلي والإقليمي بل والعالمي، حيث يضم اجود أنواع التمور.

ولكل محبي التمور فقد دعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني الجميع لحضور المهرجان والذي سوف ينطلق غدا الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، في نسخته الرابعة، تحت شعار "ذوق فخرنا"، موضحه استمراره لمدة 10 عطلات نهاية الأسبوع من 23 صفر إلى 27 ربيع الثاني 1445 / 8 سبتمبر إلى 11 نوفمبر 202.

ومن المقرر أن يفتح المهرجان أبوابه خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من الغد وحتى 11 نوفمبر القادم.

ويهدف مهرجان العلا للتمور إلى:

تقديم تجربة ثقافية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال قطاع الزراعة.

خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وفق ما تنص عليه "رؤية العلا" المتماشية مع "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

وسيقام المهرجان للمرة الأولى على مرحلتين هم:

تُخصص الأولى في الفترة الصباحية للمزاد التجاري من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر، من خلال "المزاد" من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا، في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية.

تُخصص المرحلة الثانية خلال الفترة المسائية لسوق التمور، الذي يقام في "سوق المنشية" ابتداء من 13 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر، من الخامسة عصرًا وحتى الحادية عشر مساءًا.

فيما سيضم السوق فعاليات تتيح للعائلات والزوار لقاء المزارعين والأسر المنتجة والفنانين المحليين، أو الاستمتاع بالمأكولات المعدة بمختلف أنواع التمور.

ويتيح المهرجان المجال للمزارعين بالتسجيل في منصة "علامة التمور السعودية"؛ وهي علامة تُمنح لأصحاب المزارع والمصانع والشركات، وفقا للمتطلبات الفنية في سلامة الغداء، التي تتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية، كما سيتم اختيار عدد من مزارعي العلا للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتمور الرابع في الرياض بنهاية العام الجاري.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد تُعد تمور العلا رافدًا اقتصاديًّا استراتيجيًّا لمزارعيها، وتمتد مزارع النخيل فيها على مساحة 10 آلاف هكتار، وتنتشر بين أرجائها أكثر من مليوني نخلة، ويتجاوز إنتاجها السنوي من التمور 90 ألف طن؛ حيث تتفرد العلا بتاريخ غني في زراعة التمور وتجارتها، وتشتهر بعدد من الأنواع المحلية مثل المبروم والبرني والحلوة والمجدول. وحققت سوق التمور في العلا انتعاشًا كبيرًا في السنوات الماضية.