مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية تُطالب بوقف الاستفزازات

أكدت مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، أنها تُتابع احتجاز الصحفي في "سبوتنيك أرمينيا" أشوت غيفوركيان، وطالبت بوقف الاستفزازات التي تهدف إلى تقويض الصداقة بين روسيا وأرمينيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال المكتب الصحفي للمجموعة: "نتابع احتجاز الصحفي في "سبوتنيك أرمينيا" أشوت غيفوركيان. إن احتجاز الصحفي، خاصة على خلفية المنتدى الإعلامي الأرمني الروسي الأول، يتطلب مبررات قوية. نحن نعول على مراعاة جميع الإجراءات القانونية، والموضوعية وحيادية التحقيق".

تقويض الصداقة بين الشعبين الشقيقين في روسيا وأرمينيا

كما أكدت أنه ينبغي وقف الاستفزازات المحتملة التي تهدف إلى تقويض الصداقة بين الشعبين الشقيقين في روسيا وأرمينيا على الفور.

وأفادت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" في وقت سابق بأن المدون الموالي لروسيا ميكائيل باداليان اعتقل في مدينة غوريس الأرمنية، إلى جانب الصحفي في الوكالة أشوت غيفوركيان، ويخضعان للتحقيقات.

من ناحية أخرى، علق نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو على تصريحات رئيس لجنة التنمية الأوروبية في حلف الناتو غونتر فيلينغر حول ضرورة انضمام أرمينيا إلى حلف الناتو.

وقال غروشكو في حديث لوكالة "تاس" الروسية "إن انضمام أرمينيا إلى حلف الناتو وهم كبير، فهي عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ونحن ننطلق من الواقع".

وشدد غروشكو على أن موسكو ويريفان "ستواصلان تعزيز التعاون العسكري والسياسي بينهما".

وأضاف: "يريفان حليفنا ونحن نعتمد بعضنا على بعض في مجال الأمن، وأنا مقتنع بأن هذا الثابت سيكون حاسما في علاقاتنا الثنائية لسنوات وسنوات قادمة".

تُجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة التنمية الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، غونتر فيلينغر، صرح الاثنين الماضي، بأن أرمينيا يجب أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان إن بلاده تتعاون مع الناتو بصيغ وأشكال مختلفة وهي مستعدة لمواصلة هذه العملية.