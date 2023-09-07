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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نويرة تبدأ كلثوميات الموسم الجديد فى معهد الموسيقى

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدا فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية سلسلة كلثوميات فى موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة والنصف مساء غد، الجمعة، على مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من صابرين النجيلى ورحاب عمر.

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيلا من التراث الموسيقى العربي.

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