زكي القاضي: جلسة التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات الطلابية أطول جلسة في تاريخ الحوار الوطني

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قال الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، إن اليوم شهد أطول جلسة في تاريخ الحوار، حيث عقدت جلسة مناقشة ملف التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وأكد القاضي أن جلسة اليوم كانت أكبر جلسة من حيث عدد المتحدثين، حيث تحدث فيها ما يقرب من ١٥٠ متحدثا مو طلاب الاتحادات والجامعات والمدارس المصرية، وكذلك شباب القوى السياسية والأحزاب، من ال ١٢ ظهرا وحتى ٩.٣ج مساءً.

وأشار مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني إلى أن أهم مخرجات اليوم، أن مصر بلد "عفية"، فيها خير في ناسها وشبابها ليوم الدين، لو ظل العالم يأخذ من خيرها وشبابها وحضارتها وتاريخها فلن تتأثر أبدا، مصر بها شباب يملكون قيم وطموحات تستحق الاهتمام بها واحترامها، فشباب مصر شباب عظيم وصورتهم ومضمونهم يُفرح.