الشباب والرياضة والعمل الدولية تطلقان الجلسات التعريفية لمسابقة رواد دمياط 2023

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرعاية شركة ميثانيكس ضمن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، الجلسات التعريفية الخاصة بمسابقة " رواد دمياط ٢٠٢٣ " في نسختها الثانية لدعم رواد الأعمال من الشباب بمحافظة دمياط وذلك خلال الفترة من (١٠-١٣) سبتمبر الجاري.

تشمل المسابقة ثلاث مستويات ( الأفكار الريادية، المشروعات الناشئة، المشروعات القائمة)، حيث تستهدف المسابقة دعم مجموعة من المشروعات الريادية المبتكرة في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، سواء كانت تلك المشروعات في مرحلة الفكرة أو مرحلة المشروع الناشيء أو مشروعات قائمة بالفعل.

شروط الإلتحاق بالمسابقة

1- يجب أن يكون المشاركون أشخاصاً بالغين في الفئة العمرية من (21 - 45) عاماً، وأن يكون من سكان محافظة دمياط.

2- المسابقة مفتوحة للأفراد أو للفرق، ففي حالة الفرق، الحد الأقصى لعدد أفراد الفريق (3 أفراد).

3- استكمال استمارة التسجيل.

4- يلتزم المتقدم باستكمال جميع مراحل المسابقة.

5- أن يكون التقدم لاحد مجالات المسابقة وبأحد مساراتها فقط.

6- الأفضلية لفكرة مشروع أو منتج جديد ومبتكر.

7- يجب أن يتم تقديم الفكرة بشكل واضح وموجز، مع شرح لفائدتها وجدواها الاقتصادية.

8- حقوق الملكية الفكرية للمشروع ستظل مع المشاركين.

9- تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة الشروط، يؤدي إلى الاستبعاد من المسابقة.

10- يلتزم الفائزين بتطوير وتنفيذ الفكرة والمشاركة في فعاليات مستقبلية مرتبطة بالمسابقة.

11- لم يحصل على جائزة من مسابقة رواد دمياط 2022.

علما بأن معايير التقييم والاختيار تتمثل في

الإبتكار، الجدوى الاقتصادية، الفعالية التنفيذية، والتأثير المجتمعي

للتسجيل في المسابقة وحضور الجلسات التعريفية يرجى استكمال الاستمارة التالية

https://forms.gle/MWVcsD2KR9oGiai