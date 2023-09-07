تمبكتي وقادش والبريكان أغلى الصفقات المحلية في الدوري السعودي

يتصدر حسان تمبكتي وحسن قادش وفراس البريكان قائمة الصفقات المحلية الأغلى في الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي.

وجاء حسان تمكبتي في صدارة القائمة بعد انتقاله من الشباب إلى الهلال بقيمة مالية بلغت 11.50 مليون يورو، واحتل حسن قادش صفقة الاتحاد القادمة من التعاون المرتبة الثانية بمقابل مادي 9.88 مليون يورو.

واستحوذ الأهلي على ثالث أغلى صفقة محلية بتعاقده مع فراس البريكان قادما من الفتح مقابل 9.83 مليون يورو، وبفارق طفيف جاء يحيي الشهري في المرتبة الرابعة بعد انتقاله من الاتفاق إلى النصر مقابل 9.80 مليون يورو.

وتشهد الكرة السعودية طرفة على مستوى الصفقات في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم، لتضاحي كبرى دوريات أوروبا.

ويتصدر الهلال والتعاون جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة لكل منهما بعد مرور خمسة أسابيع من المسابقة، ويأتي الاتحاد والأهلي في المركزين الثالث والرابع، في حين يحتل النصر المركز السادس برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن الاتفاق صاحب المركز الخامس، بينما يقبع الشباب في المركز قبل الأخير بنقطتين.

وتستأنف منافسات الدوري السعودي، يوم الخميس المقبل، بمواجهتين في افتتاح الجولة السادسة حيث سيطير الاتحاد إلى نجران لمواجهة فريق الأخدود، بينما سيواجه الوحدة منافسه ضمك.