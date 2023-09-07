الشباب والرياضة تشارك في المنتدى الاقليمي الأول للتنمية المجتمعية والاستدامة

شاركت وزارة الشباب والرياضة في افتتاح المنتدي الاقليمي الأول للتنمية المجتمعية والاستدامة، بحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، باسم عماد المدير التنفيذي لشركة اسبير للتدريب، چيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.



يهدف المنتدي إلي تحديد اتجاهات الاستدامة والأنشطة التنموية بعد الأزمات العالمية، ومشاركة أفضل الممارسات الإقليمية في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات علي المستويين العام والخاص، والتعرف علي الجديد في تصميم البرامج التنموية، وإبراز جهود القطاع الخاص في مجال التنمية، وتقديم الفرص للتعاون والشركات مع أفضل القيادات والمؤسسات، بالإضافة إلي تقديم دعم لجيل الشباب من القادة المجتمعين ورفع الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية.

وخلتل كلمتها، والتي ألقتها نيابةً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قالت:" إنه انطلاقا من رؤية وزارة الشباب والرياضة ورسالتها المبنية علي تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تستهدف دوما تمكين الشباب للمستقبل المهني، وتشجيع الشباب والفتيات علي الدخول في مجالات العمل الحر لزيادة فرص التشغيل، والسعي لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الريادية، وفي إطار الاستيراتيجية الوطنية للشباب، حرصت الوزارة على وضعها بشكل يتوافق مع تطلعات الشباب واحتياجاتهم".

واستعرض منال جمال خلال الافتتاح أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومنها برنامج "مشواري، طور وغير"، وغيرها من البرامج التي تنفذها الوزارة لخدمة الشباب والنشء.