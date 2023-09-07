أحمد رزق مدرب الزمالك مواليد 2007: "نهدف لمواصلة الانتصارات"

أكد أحمد رزق المدير الفني لفريق نادي الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، أن الفارس الأبيض قدم مباراة مميزة اليوم أمام نظيره بلدية المحلة في الجولة الأولى لبطولة الجمهورية، من حيث الأداء أو النتيجة والفوز برباعية نظيفة.

مدرب الزمالك مواليد 2007: "نهدف لمواصلة الانتصارات"

وأضاف أن الفوز في أول مباراة ببطولة الجمهورية وخاصة أنها خارج الأرض، مما يعطي أفضلية و حافز قوي للفترة المقبلة.

و أشار أحمد رزق إلى أن معسكر الإسماعيلية قبل انطلاق البطولة، أحدث الفارق بشكل كبير مع الفريق، و استطاع خلاله العمل على كل الأمور الفنية والخططية، وخلق روح جديدة بين اللاعبين.

ووجه المدير الفني لفريق 2007، الشكر لإسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالنادي، و أحمد حسام ميدو و حازم إمام و جمال حمزة، على مجهوداتهم في إقامة هذا المعسكر وتوفير كل الإمكانيات والسبل للنجاح.

وشدد أحمد رزق على أن الهدف هو مواصلة مسيرة الانتصارات خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول للهدف و هو تحقيق البطولة.

وأضاف أن كل مباراة يخوضها الفريق بمثابة مباراة كؤوس ولا بديل فيها عن الفوز.