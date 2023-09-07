حرب تصريحات مُسيئة بين مصطفى قمر وطارق الشناوي: "متتكلمش عني عشان متتهزأش" (فيديو)

خرج النجم مصطفى قمر عن صمته ليرد على تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن انتقاده فيلم (أولاد حريم كريم) الجزء الثاني لفيلم (حريم كريم)، إذ وصفه بأنه من أسوأ الأفلام، فضلًا عن إهانته له بأسلوب جارح، وذلك خلال لقائه الأخير مع برنامج ET بالعربي.

مصطفى قمر يفتح النار على طارق الشناوي بعد إهانته له وانتقاد فيلم “أولاد حريم كريم”:

وبَّخَ مصطفى قمر الناقد طارق الشناوي برسالة شديدة اللهجة، خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذْ قال: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلًا وماتتكلمش عني علشان ماتتهزأش".

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

مصطفى قمر يسخر من طارق الشناوي بعد إهانته له: “فكرني كدة شغلتك إيه؟”

أضاف مصطفى قمر مهاجمًا طارق الشناوي: "طيب انت اللي جبته لنفسك عمومًا ياللي اسمك طارق، انت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون انك ماشفتش الفيلم".

اختتم مصطفى قمر هجومه على طارق الشناوي قائلًا: “عمومًا اللي هيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي فيلم تاني: فكرني كدة شغلتك إيه….؟…. هي من أربع حروف بيتهيألي".

مصطفى قمر عبر انستجرام

طارق الشناوي يهاجم مصطفى قمر: "عايش على الزمن القديم وفي عز فشله كمطرب قررَّ يعمل فيلم مع حريم مش مطلوبين أوي في السينما"

وصف الناقد الفني طارق الشناوي فيلم "أولاد حريم كريم" بأنه من أسوأ الأعمال الفنية التي شاهدها مؤخرًا، على الرغم من أنه إخراج المخرج المهم علي إدريس، وسيناريو الكاتبة المهمة زينب، مهاجمًا أسلوب وأداء مصطفى قمر الفني إذْ قال: "عايش على الزمن القديم، وفي عز فشله كمطرب قرر أنه يعمل الفيلم واللى اشتغل معاه الجزء الثاني الحريم اللى مش مطلوبين أوي في السينما".

فيلم "أولاد حريم كريم" يحقق إيرادات تخطت 3 ملايين و500 ألف جنيه خلال أسبوع:

بدأ عرض فيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر، بمختلف دور العرض السينمائي، منذ أسبوع، ليحقق إيرادات تخطت 3 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك بعد مرور 18 عامًا على عرض الجزء الأول من الفيلم الذي تم طرحه في عام 2005.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــا

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم (أولاد حريم كريم) بطولة نخبة مميزة من نجوم الفن وهم مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل وبشرى، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.

مصطفى قمر يتوعد إحدى الصحف: "أعلنت حرب خفية على فيلم (أولاد حريم كريم)"

على صعيد آخر، توعد الفنان مصطفى قمر إحدى الصحف بمحاسبتهم قانونيًا، بعد نشرهم أخبار كاذبة عن فيلمه "أولاد حريم كريم" الذي يستعد لطرحه بدور العرض السينمائي قريبًا، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مصطفى قمر

أعرب مصطفى قمر عن استيائه من الحرب الخفية التي يتعرض لها فيلمه "أولاد حريم كريم" قبل عرضه، إذْ إحدى الصحف بأنها أول من شارك في هذه الحرب، وظهر في الفيديو قائلًا: "صباح الفل، أنا متعود لما بعمل عمل فني حلو وأنا شغال فيه الناس بتشم فيه ريحة النجاح القوي، بحس دايمًا إن في حروب خفية".

أضاف مصطفى قمر: "أنا مش هكون دبلوماسي المرة دي، لأن فعلا في حرب على فيلم حريم كريم بقالها فترة والجريدة أول الناس اللي بتساعد على الحرب دي، نزلت معاد خطأ للفيلم وهو طبعًا مش نازل في الميعاد ده وأنا اللي هقولكم معاد الفيلم ده صوت وصورة هتسمعوه مني شخصيًا، الفيلم آخر شهر 8 تحديدًا يوم 30-8 بإذن الله، أما بقى حسابي مع الجريدة هيكون بيني وبينهم إذا كانوا فعلًا أخطأوا أو قاصدين".