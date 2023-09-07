نيللي كريم تعلن تواجدها في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل كوميدي.. وحشتيني السينما

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن مشاركتها في موسم السباق الرمضاني رمضان 2024 بمسلسل كوميدي، مضيفة أنا الحقيقة بقالي فترة عايزة أريح لإني تعبت، السنة دي إن شاء الله هعمل مسلسل كوميدي.

نيللي كريم

أعربت نيللي كريم خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع عبر الراديو 9090، قائلة: "أنا الحقيقة بقالي فترة عايزة أريح لإني تعبت، كل رمضان تدخلي تشتغلي 4 شهور، ويمكن السنة دي كان الدور كورق أقل بكثير".

نيللي كريم

تابعت نيللي كريم: "المسلسل اللي قبله فاتن أمل حربي كان الدور من الجلدة للجلدة، وأيام الراحة اللي أخذتها كانت قليلة أوي".

أضافت نيللي كريم: "السنة دي إن شاء الله هعمل مسلسل كوميدي وحابة أفرح الناس. أنا تعبت من الدراما الثقيلة وتعبتني نفسيا وزهقت".

نيللي كريم

أشارت نيللي كريم أنها تخطط لتقديم أعمال سينمائية قائلة: "عايزة أركز في السينما، يمكن أنا مقصرة في السينما من فترة ووحشتني".

من ناحية اخري، يذكر أن نيللي كريم يعرض لها حاليا في السينما فيلم "ع الزيرو"، بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

نيللي كريم

مسلسل 'ليه لأ 3"

وعرض لنيللي كريم مؤخرا مسلسل "ليه لأ 3" عبر منصة "شاهد vip"، بطولة نيللي كريم، أمير صلاح، أحمد طارق، معتز هشام، نادين، حنين سعيد، صلاح عبد الله، عايدة رياض، كمال أدهم، فريدة رجب، حمزة سمير، إنجي علي، والمسلسل من تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وتحت قيادة المخرجة مريم أبو عوف.

نيللي كريم

مسلسل "عملة نادرة"

وكانت نيللي كريم شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال دورها في مسلسل "عملة نادرة"، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.