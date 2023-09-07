إشادة بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال جولته اليوم بالمعرض الخاص بمؤتمر الصحة والسكان والتنمية.

وكان في استقبال الدكتور خالد عبد الغفار والوفد المرافق له، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو الإدارات المختلفة بالهيئة.

وقد قام ممثلو فرق العمل بالهيئة باستعراض رحلة حصول مختلف المنشآت الصحية على اعتماد جهار GAHAR Accreditaion وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، وامتيازات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مشروع مصر الصحي للجمهورية الجديدة.

وأشاد وزير الصحة والسكان بجهود الهيئة والدور الذي تقوم به خاصة في تدريب مقدمي الخدمات الصحية، وثمَّن الفيديوهات التي يتم اعدادها للتعريف بمعايير الجودة باسلوب مبسط وعلى اوسع نطاق.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار اهمية تطبيق المعايير بالمستشفيات القائمة مع مراعاة خصوصية المستشفيات ذات الطابع العريق والتاريخي إلى جانب المنشآت الصحية الجديدة.

شملت الانشطة المقامة بالجناح التعريف بخدمات الهيئة وعلى رأسها المزايا التنافسية التي يمنحها اعتماد جهار GAHAR على المستويين المحلي والعالمي من خلال عروض تقديمية متنوعة وشرحا من ممثلي الادارات لكل مرحلة من مراحل التقدم للتسجيل والاعتماد.

واستعرض مركز التدريب المعتمد بالهيئة حزم البرامج التدريبية المقدمة للمؤسسات والأفراد العاملين بالقطاع الصحي وقنوات التواصل للتسجيل بالبرامج أو تصميم برامج خاصة وفقا لاحتياجات المنشأة.

فيما استعرضت الاداره العامه للدعم الفني خدماتها لمساعده المنشآت الصحية على تطبيق المعايير واستخدام اداة التقييم الذاتي التي تتيحها الهيئة مجانا من خلال موقعها الالكتروني وتقديم شرح تفصيلي مبسط لخطوات طلب زياره ميدانيه للمنشأة الصحية وكيفيه عمل دعم عن بعد بشكل فعال بواسطة فرق عمل الدعم الفني المختلفة.

وحول دور معايير الجودة في ضمان سلامة المريض وأمان الخدمة الصحية، استعرضت الادارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير فيلما بعنوان: "معيار يساوي حياة" لقصة واقعية لمريض للتركيز على أهمية تطبيق المعايير لمقدم الخدمة وللمواطن على حد سواء.

كما عرضت الادارة العامة للاعتماد وتسجيل المنشآت الصحية أهم المحطات الخاصه بالاعتماد والتي تبدأ بعمليه التسجيل على البوابة الالكترونية ويتبع ذلك سداد رسوم الزيارة التقيمية ثم تسجيل أعضاء المهن الطبية وعند جاهزية المنشأة يتم إجراء الزيارات التنظيمية ويلى ذلك العرض على اللجنة العليا للاعتماد واصدار الاعتماد.

واستعرضت الاداره العامه للتسويق وتنمية الأعمال، من خلال عرض تقديمي، ومن خلال التواجد بجناح الهيئة الخدمات المتاحة لتيسير الدخول بمنظومة التأمين الصحي الشامل والشراكات مع القطاعات الصحية المختلفة بالإضافة إلى المنشآت الصحية للكيانات الكبرى والتي تتيح فرص استثمارية بالقطاع الصحي تحت مظله التأمين الصحي الشامل بالجمهورية الجديدة.

وحول الدور الرقابي للهيئة، استعرضت الإدارة المركزية للرقابة الصحية أهم انجازاتها خلال فترة عمل الهيئة والتعريف بأهم مهام فرق العمل بالإدارات العامة للرقابة الفنية والإدارية ورضاء المتعاملين، لضمان استدامة تطبيق المعايير وتقديم خدمات صحية ذات جودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.