بمايوه جرئ.. مايا دياب تستجم بالهواء العليل أمام حمام السباحة

تنجذب النجمة اللبنانية مايا دياب للأزياء الانوثية التي ترسم منحنيات قوامها بشكل جرئ ونعومة لا تشبه احد لتخطف الأضواء والقلوب دون مجهود من المعنيين بالموضة العالمية.



وبدت مايا دياب بإطلالة صيفية لافته، متناغمة مع اجواء العطلة الصيفية وجلوسها أمام حمام السباحة، حيث ارتدت مايوه جرئ، صمم من قماش الجلد اللامع باللون الأحمر الصارخ، عكس قوامها الرشيق.



وفضلت لم خصلات شعرها الاصفر القصير بغطاء الغطس الشهير ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الداكن في الشفاه.



مايا دياب



مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

مايا دياب

عن حياتها



درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية



متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.