نوعان من الطعام يزيدان من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية المميتة

السكتات الدماغية هي حالات قد تهدد الحياة وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت في معظم الحالات، يكون ذلك نتيجة لجلطة دموية، ولكن يمكن أن تحدث السكتة الدماغية أيضًا بسبب تمزق الأوعية الدموية.

كما هو الحال مع العديد من المشاكل الطبية الأخرى، يمكن أن يتأثر خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل عام بنظامك الغذائي.

وتحدث الطبيب عن الأطعمة التي يجب تجنبها لهذا السبب، وحذرت من مخاطر الإفراط في تناول السكر والملح في نظامنا الغذائي.

سكر

ووفقا لها، فإن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

في دراسة حديثة أجريت عام 2023، مقابل كل زيادة بنسبة خمسة بالمائة في إجمالي السعرات الحرارية من السكر، كانت هناك زيادة بنسبة 10 بالمائة في خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، كنا نتحدث عن "السكريات الحرة"، أي جميع السكريات المضافة إلى الطعام من قبل الشركات المصنعة، وكذلك السكر محلي الصنع، مثل العسل والشراب وأي عصائر فواكه، ولكن ليس عن السكريات "غير الحرة" الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان"، كما تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum.

وتناول الكثير من السكر يعني أنك تتناول السكر في كثير من الأحيان بدلاً من تناول شيء أكثر صحة.

والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي بعد ذلك إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكر، وترتبط بالسمنة والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

ولتقليل تناول السكر، أوصت بقراءة الملصقات الغذائية واختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، وتصنف الأطعمة منخفضة السكر على أنها تلك التي تحتوي على خمسة جرامات أو أقل من إجمالي السكر لكل 100 جرام.

ملح

الملح هو المساهم الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم وأحد عوامل الخطر للسكتة الدماغية، وعندما يكون ضغط الدم مرتفعا جدا، فإنه يزيد من خطر تمزق الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى نزيف في الدماغ - سكتة دماغية.

غالبًا ما يكون الملح مخفيًا في الأطعمة، ويستهلك الشخص البالغ في المتوسط ما بين تسعة إلى 12 جرامًا من الملح يوميًا، وهو ضعف الكمية الموصى بها والتي تبلغ خمسة جرامات يوميًا.

والتحول إلى بديل الملح الذي يحتوي على كمية أقل من كلوريد الصوديوم والمزيد من البوتاسيوم أدى إلى خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وأدى إلى انخفاض بنسبة 11 بالمائة في خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وأوصت أيضًا بالاستلهام من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط حيثما أمكن ذلك لتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يفضل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية ويتضمن عددًا أقل من الأطعمة واللحوم فائقة المعالجة.