اليوم.. بدء التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

فتح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023م، وذلك في مجالات،"التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية".

وكان المجمع اعلن عبر موقعه الإلكتروني، في وقت سابق عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين السعوديين فقط، بمختلف التخصصات وفق شروط وضوابط محددة.

ارشادات التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف



يجب على المتقدم تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني بشكل صحيح عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع حيث سيتم من خلالها التواصل مع المتقدمين على الوظائف الشاغرة في حال ترشيحهم.

على الراغبين في التقدم على الوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع.



أخر موعد التقديم على وظائف مجمع طباعة المصحف



وأكد المجمع أن أخر موعد للتقديم على مجالات "التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية" يكون يوم 25 صفر 1445هـ/ 10 سبتمبر 2023م.



مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.. شروط التقديم



ووضع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائفه وهي:

أن يكون المتقدم للوظائف المحددة في الإعلان سعودي الجنسية. التفرغ التام للوظيفة. أن يكون المرشح لائقاً صحيًا. أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية. الخبرات والدورات يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها. سيتم استبعاد الطلب غير المكتمل. جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب ان تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. المستندات المطلوبة ترسل بصيغة ملفات (PDF).

يذكر أن المجمع فتح باب التقديم على الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام، يوم الأحد الماضي الموافق 18 صفر 1445هـ/ 3 سبتمبر 2023م، وانتهى التقديم على هذه المجالات أمس الأربعاء الموافق 21 صفر1445ه‍/ 6 سبتمبر 2023م.